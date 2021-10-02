Bakan Karaismailoğlu: Atatürk Havalimanı’nı adeta bir etkinlik merkezine dönüştürdük

Uluştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, uluslararası standartlarda en yüksek kategorideki iki pisti kırılarak neredeyse atıl hale getirilen Atatürk Havalimanı için, "Adeta bir etkinlik merkezine dönüştürdük" dedi.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6-7-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Ulaştırma ve Haberleşme Şurası öncesinde basın açıklamasında bulundu. Karaismailoğlu, “Atatürk Havalimanı'nı adeta bir etkinlik merkezine dönüştürdük” dedi.

Karaismailoğlu devamında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'nin alanında en önemli ve kapsamlı etkinliği olan 12'nci Şurayı en iyi şekilde gerçekleştirmek için tüm hazırlıklarımızı da tamamladık. 15 bin metrekare kapalı alanı, 3 bin 500 metrekarelik bina dışına yapılan özel üretim sergi alanı olmak üzere toplamda 35 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek Şura için 100 firma katılım gösterecek. 8 farklı salonda eş zamanlı toplantılar gerçekleştirilecek olan Şura için aynı zamanda bin kişilik bir oditoryum inşa ediliyor.”

CUMHURBAŞKANLIĞI FİLOSU KULLANIYOR

Bir dönem dünyanın en yoğun ve sayılı hava meydanlarından olan Atatürk Havalimanı’nı halen tüm ticari yolcu uçuşlarına kapalı. Havalimanını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan başta olmak üzere bakanlar ve özel iş jetleri kullanıyor. İstanbul Havalimanı’ndaki yerleri hazır olana kadar kargo şirketleri de geçici olarak Atatürk Havalimanı’nı kullanmaya devam ediyor.

Terminal binaları boş duran ve bazı bölümlerinin müze deposu olarak kullanılacağı konuşulan havalimanı apronunda geçtiğimiz günlerde Teknofest de yapılmıştı.

KİMSE ANLAYAMADI

Dünyanın sayılı havalimanları arasında yer alan Atatürk Havalimanı geçtiğimiz yıl hiç bir açıklamada yapılmadan atıl hale getirilmişti. Havalimanında, uluslararası standartlarda en üst kategorideki 3 pistten 2’si kırıldı ve üzerine hastane inşaa edildi. Atatürk Havalimanı’nın yok edilen ticari kapasitesinin yanında, sadece pistlerin her birinin değerinin yaklaşık 2 milyar dolar olduğu kaydedilmişti.

Sonrasında yapımı ve işletmesi bazı gözde müteahhitlere verilen, yeni İstanbul Havalimanı’nın sözleşmesine Atatürk Havalimanı’nın kapatılmasına dair maddeler konulduğu ortaya çıktı.

Atatürk Havalimanı’nın kullanılmasının daha da zorlaştırılması için yeni havalimanındaki pistlerin aynı yönde inşaa edildiği anlaşıldı.