Durmuş Yılmaz: Öngörüm gerçekleşmedi, özür dilerim

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, TBMM'de dün yaptığı konuşmasında, "Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum; bu gece bir şey olabilir" demişti. Yılmaz, bugün öngörüsünün gerçekleşmediğini belirterek, “Yanıldım. Özür dilerim.” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, “Ben, sizleri bugün cuma dolayısıyla bu gece saat 00.00’dan sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum; bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk Lirası’nın üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz. 00.00’dan sonra Resmi Gazete’yi takip edin diyorum ve herkese iyi hafta sonları diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

“YANILDIM”

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda, öngörüşünün gerçekleşmediğini ifade ederek özür diledi. Yılmaz, “Herhangi bir kulis bilgim ve duyumum yoktu. Sadece bugüne kadar Merkez Bankası yönetiminde yapılan değişikliklerin piyasaların kapalı olduğu hafta sonu gece saat 12.00'den sonra yapıldığı; hafta içinde sayın Hazine ve Maliye Bakanı'nın para politikası hakkındaki duruşuna, ifadelerine, sayın Erdoğan'ın grup toplantısında verdiği tepkiden hareketle Bakanın hafta sonu piyasaların kapalı olduğu bir zamanda görevden alınacağı öngörüsünde bulundum. Öngörüm gerçekleşmedi. Yanıldım. Özür dilerim.” ifadelerini kullandı.

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