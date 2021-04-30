e-Devlet’te muafiyet belgesi yoğunluğu, sistem çöktü

Tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasağından muaf olan sektörlerin listesinde bulunan kişiler, çalışma izin belgesi ile iş yerine gidebilecek. Çalışma izin belgesi e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- Başvuru ekranından alınacak.

YOĞUNLUK OLUŞUNCA SİSTEM ÇÖKTÜ

İçişleri Bakanlığı'nın tam kapanma uygulamasına saatler kala bu kararı duyurması, işe gidecek olan milyonlarca vatandaşta panik yarattı. Vatandaşlar Çalışma Muafiyet İzin Belgesi için e-Devlet’e akın edince sistemte zaman zaman çökmeler yaşandı.

UZUN BEKLEME SÜRESİ DEVAM EDİYOR

Muafiyet belgesi almak için e-Devlet’e giren vatandaşlar “Çalışma Muafiyet İzin Belgesi Verilmesi Hizmeti Kısa Bir Süre İçerisinde Hizmete Açılacaktır” bildirimi ile karşılaştı. Sistemdeki aksaklık geçici süreyle devam etti. İşlem şu an gerçekleştiriliyor olsa da sistemdeki yoğunluk ve uzun bekleme süresi hala devam ediyor.