Eber gölü kuruyor: Derinliği 25 metreden 1 metreye düştü

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki Türkiye’nin 12. büyük gölü Eber Gölü’nün yanlış çevre politikaları nedeniyle kurumaya başladığını söyledi.

“KAMIŞ GEÇİM KAYNAĞIYDI, SEKA KAPATILINCA O DA BİTTİ”

Afyonkarahisar CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz ile birlikte Eber gölünde kürek çeken Orhan Sarıbal, “Eber gölünde kesilen kamışlar SEKA fabrikasında değerlendiriliyordu. İnsanlarımızın geçim kaynağı idi. Kapatıldı. Eber gölünün etrafında yaşayan insanların geçim kaynağı olan balıkçılık ve kamış toplama işlerinin durmasından dolayı binlerce insanımızı işsiz bıraktı, yerinden etti” şeklinde konuştu.

“DÜNYA’NIN EN DEĞERLİ TOPRAĞI İHALESİZ BİRİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKİLMİŞ”

Eber gölünün kurumasından kaynaklı, derinliği 25 metreye kadar olduğu ifade edilen gölün seviyesi 1 metreye kadar düştüğünü ifade eden CHP’li Sarıbal, şunları söyledi;

“Çiftçiler gölün kuruması sonucu ürettikleri kiraz ve vişnenin de etkileyeceğinden gölün suya kavuşmasına bekliyor.

Eber gölünün su kaynakları kesildiği gibi, kesin korunacak hassas alan ilan edilmesine rağmen gölün nimetleri dip çamuru çıkarımı adı altında kimler kazanıyor.

Eber Gölü’nün kuruyan yerlerini yakarak kanal açmışlar. Daha sonrada gölün altını temizleyeceğiz diyerek, binlerce yılda oluşmuş ve içinde değerli minerallerin olduğu dünyanın en değerli toprağını alan ve ortada bir ihale yok, sadece ve sadece gölün altını temizleyeceğiz diye bedava olan bu birinci sınıf gübre birilerine adeta peşkeş çekilmiş.

Afyonkarahisar Valisini, Çay Kaymakamını, Savcıları ve TOB yetkililerini Eber gölünü korumak için göreve çağırıyorum.”

“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞİZ”

Sarıbal, “Eber’in yöre sakini dostumuz Hasan’ın Eber Gölü’nün geldiği hazin durum karşısında gözyaşlarını tutamayışına şahit olduk. Eber Gölümüzü eski güzel günlerine kavuşması için elimizden geleni yapacağız. Bu ülke sahipsiz değil” dedi.

“ENDEMİK BİTKİ TÜRÜ TEHDİT ALTINDA”

Bir zamanlar yerli halkın ‘kopak' adını verdiği, su üzerinde kamış köklerinin oluşturduğu yüzer adacıklardan eser kalmadığına dikkat çeken, Orhan Sarıbal, “Dünyada sadece Eber Gölü'nde yetişen Eber Sarısı adlı endemik bitki türü yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.Hepbirlikte doğamızı gelecek nesillere bırakalım” ifadelerini kullandı.

“EBER VE AKŞEHİR GÖLÜ KURUYOR”

Eber gölünün 160 kilometre yüzey alana ve 17-25 metre arasında derinliğe sahip doğal bir göl olduğunu aktaran CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz ise şöyle konuştu;

“Çevresinde üç ilçe 17 köy bulunmakta. Eber gölü, hepsine de ekmek veriyor. Gölü besleyen ana damarlardan Çay deresinin önüne baraj yapıldı. Birde Akarçay var. Burası aynı zamanda Akşehir Gölü’nü kapsayan büyük bir havza. Binlerce vatandaşımız buradan kamışını kesip evine ekmek götürüyordu. SEKA kapatılınca binlerce insanımız işsiz kaldı. Fabrikada çakışan bin civarı kişi de işsiz kaldı.

Bu gölde aynı zamanda turna ve sazan balığı da var. İnsanlar buradanda geçimini sağlıyor. Maalesef bizim Eber gölümüz giderek kuruyor ve kirleniyor. Nedenlerinden birincisi baraj. İkincisi de Akarçay’ın geldiği güzergahta fabrikalar var. Bunlar Emaye ve Alkolid fabrikaları. Göle zehirli atıkları bırakıyorlar. Önlem alınmadığı içinde göl hem zehirleniyor hemde girerek kuruyor.

Eber gölü, Akşehir gölüne geçişkendi. Akşehir’i de besliyordu. Ancak, Eber kurumaya başlayıncaya o göl de kurumaya başladı.”