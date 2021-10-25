Eda Nur’a ‘cinsel saldırı’ iddianamesi kabul edildi

Ankara'da, 15'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'a (18) ölümünden 1 hafta önce cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18'er yıl hapis talebiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

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Babasını küçük yaşta kaybeden ve sevgi evinde büyüyen Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos günü sabaha karşı, ablası Güler Kaplan’ın erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi’nde bulunan 15’inci kattaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi. İntihardan önce cep telefonundan annesine ‘Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen’ mesajını gönderen Eda Nur, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Eda Nur Kaplan’ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Yusuf Güzelyurt, Mehmet Ardıçoğlu ve Aşkın K. gözaltına alındı. Eda Nur Kaplan’ın, intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ile Mehmet Ardıçoğlu, nöbetçi sulh ceza mahkemesince ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı. Aşkın K. da serbest kaldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede Eda Nur Kaplan’ın, 31 Temmuz’da ablasıyla Güzelyurt ve Ardıçoğlu’nun bulunduğu eğlence mekanına gittiği, bir süre alkol aldıktan sonra başka mekanda alkol almaya devam ettikleri belirtildi. Bir süre sonra Eda Nur ile Güzelyurt’un eğlence mekanından ayrılarak, Ardıçoğlu’nun sahibi olduğu günübirlik kiralanan otele gittikleri aktarıldı. Burada Yusuf Güzelyurt’un alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan’a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Mehmet Ardıçoğlu’nun gerçekleştirdiği belirtildi. Bu şekilde nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediği belirtilen Güzelyurt ve Ardıçoğlu’nun en az 18’er yıl hapisle cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame, Ankara 12nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar, 10 Aralıkta hakim karşısına çıkacak. (DHA)