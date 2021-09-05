Edremit Körfezi’nde deprem

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre Edremit Körfezi’nde, Burhaniye ilçesinin 4,5 kilometre açığında deniz tabanında saat 14.13’te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesinin açıkladığı verilere göre 9.87 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç, Ayvalık ve Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre maddi hasar meydana gelmedi. Deprem bölgede büyük bir paniğe neden olmadı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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