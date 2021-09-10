Edremit’te Kaymakamı kızağa çektiren görüntülerin benzeri Bigadiç’in kurtuluşunda da sergilendi

Balıkesir'de 9 Eylül Edremit'in 'Kurtuluş Günü' kutlamalarında üzeri zincirlenmiş Türk kadınının ‘esarete son verme’ canlandırması hakkında Balıkesir Valiliği soruşturma başlatırken, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, İçişleri Bakanlığı tarafından merkeze çekildi. CHP'li başkanın görev yaptığı Edremit'teki tören için bazı gruplar suç duyurusunda bulunurken, AKP'li başkanın görev yaptığı Bigadiç'te de 4 Eylül Kurtuluş Günü kutlamalarında, Balıkesir çevresinde pek çok yerde olduğu gibi esaretten kurtuluşun yıllardır benzer görüntülerle canlandırıldığı ortaya çıktı.

Halil ATAŞ

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Yaşananlara tepki gösteren CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, şunları söyledi:

* 4 Eylül 2021 tarihinde Bigadiç ilçemizde düzenlenen Kurtuluş Günü etkinliklerinde aynı mizansen yapılmıştır. Görüyoruz ki Bigadiç Belediyesi ve diğerleri hızlı bir şekilde bu görüntülerin fotoğraflarını sitelerinden kaldırmışlardır. Bu mizansende anlatılmak istenenlerin anlamını mı biliyorlar yoksa, soruşturma açılmasından mı korkuyorlar? B

* u ve benzeri gösteriler yaklaşık 100 yıldır şehrimizin değişik ilçelerinde yapılmaktadır. AKP İl Başkanı Ekrem Başaran acaba kendi partisine mensup belediyede yaşanılan bu kutlama programına da aynı tepkiyi verecek mi? Valimiz Hasan Şıldak Bigadiç Kaymakamını da açığa alacak mı? Burada bir soruşturma başlattı mı? Yoksa AKP meclis üyesinin bu konuda bir açıklama yapmasını mı bekleyecekler takip ediyoruz.

“AKP ZİHNİYETİ BALIKESİR'İN KURTULUŞ GÜNÜ KUTLAMALARINA GÖLGE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR”

CHP’li Sarı şöyle devam etti:

* Edremit ilçemizin kurtuluşunun 99. Yıl dönümü sebebi ile bir sivil toplum kuruluşunun hazırladığı mizansen üzerinden AKP Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Murat Tuna'nın yersiz tavrı ve AKP il Başkanı Ekrem Başaran'ın siyasi anlam yüklemeye çalışarak yorum yapma çabası gerçekleri tamamen saptırma gayretidir.

* 99 yıldır Balıkesir'de yapılan kurtuluş kutlamalarında, bu ve benzeri mizansen gösteriler yapılmakta olduğunu bilmelerine rağmen buradan bir tartışma yaratarak şehrimizin kurtuluş kutlamalarına gölge düşürmeye çalışmaktadırlar.

“KURTULUŞ ŞENLİKLERİMİZİ HİÇ İZLEMEMİŞLER”

* Edremit'in yaklaşık 900 gün işgal altında kaldığı günleri ve kurtuluşu anlatan bu mizansende beyaz giysisi ile aydınlık günleri ve özgürlüğü sembolize eden Türk Bayrağını kucaklamış genç kızımızın üzerine örtülen siyah örtü işgal güçlerini, bağlandığı zincir de esareti anlatmaktadır” diyen Sarı, “Bu mizansen Ege'deki hemen hemen bütün ilçelerde düzenlenen kurtuluş şenliklerinde yıllardır tekrar edilmektedir. AKP'li İl Başkanı Ekrem Başaran ve Meclis Üyesi Murat Tuna anlaşılan o ki kurtuluş şenliklerini bugüne kadar hiç izlememişler.