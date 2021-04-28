Ekmek büfesine kavuşan Ümraniyeliler: İnsanlar aç, iş yok, güç yok

İBB'nin İstanbul'un ilçelerinde kurmak istediği yeni Halk Ekmek büfelerine bazı AKP'li belediyeler tarafından engellenme girişimiyle karşı karşıya kalıyor. Son olarak dün Ümraniye Santral Metro çıkışında kurulmak istenen yeni Halk Ekmek büfesi, AKP'li Ümraniye belediyesi tarafından engellenmeye çalışılmıştı.

Ümraniye sakinleri ile sosyal medyadan gelen büyük tepkiler üzerine Ümraniye belediyesi geri adım atmak zorunda kaldı. Dün, İBB zabıtası ile Ümraniye belediyesi zabıtası karşı karşıya gelmiş, zaman zaman arbede yaşanmıştı.

AKP'Lİ BELEDİYENİN ENGELLEME GİRİŞİMLERİ BAŞARISIZ OLDU

Dün gece geç saatlerde ancak kurulabilen yeni Halk Ekmek büfesi bugün İstanbullu vatandaşa ucuz ekmek hizmeti vermeye başladı. Filiz Bilge’ye tahsis edilen yeni Halk Ekmek büfesinden ekmek almaya gelen İstanbullu vatandaş, Bilge’ye hayırlı olsun dileklerini sundu.

“DÜN ÇOK ZORLU BİR MÜCADELENİN ARDINDAN BUGÜN HALK EKMEK BÜFEMİZİ AÇTIK”

Yeni Halk Ekmek büfesi, İBB'den aldığı sosyal yardımla geçimini sağlayan 2 çocuk annesi Filiz Bilge'ye tahsis edildi. Bilge, “Dün çok zorlu bir mücadelenin ardından bugün Halk Ekmeğimizi açmış bulunmaktayım. Dün gerçekten büyük bir hüsrana uğradık. Ama çok şükür anlaşma ve uzlaşma oldu. Şu an Halk Ekmeğimi açtım ve satışlara başladım. Şu an çok mutluyum. Vatandaşın tepkisi çok iyiydi. Vatandaş bizden yana çok büyük destek oldu. Saat akşam burada 9'a kadar birlikte iftar açtık. Çok şükür herkesin desteği çok büyük. Şu anda gördüğünüz gibi baya da sıra oldu. Çok şükür diyelim” ifadelerini kullanarak duygularını paylaştı.

“BİZİM UCUZ EKMEK ALMA HAKKIMIZ VAR BUNA DA KİMSE ENGEL OLAMAZ.”

Dün yaşananları takip ettiğini söyleyen Yıldız Sarıbaş, “Bugün buraya gelirken bir teyzeyle karşılaştım. ‘Ekmek alamıyorum, ekmek alacak yerim yok. Halk Ekmek kullanıyorum' dedi. Burada bu olayın olduğunu bilmiyordum. Sonra geldim çok kalabalıktı burası. Çok gereksiz bir tartışmaydı. Sonuçta ekmek. Dün akşama kadar burada bekledik. Polis vardı, zabıtalar vardı. Buranın buna ihtiyacı var. Zaten minibüsle satılıyordu. Bizim ucuz ekmek alma hakkımız var. Buna da kimse engel olamaz. Ümraniye Belediyesi, bence Ekrem İmamoğlu'na iş yaptırmamak için engel oldu. Aynısı Bulgurlu'da da yaşandı” dedi.

“İNSANLAR AÇ”

Ümraniye sakini olan Avni Kalaycı ise, “İnsanlar aç. İş yok güç yok. Bak bayram arifesi geliyor. Durumu iyi olan var olmayan var. Bir lira ya bir lira. Zihniyet başka. İnsanlar artık bilinçlenecek. İnsanlar toplanacak sahip çıkacak. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

“BU HALKIN EKMEĞİYLE OYNAMAK NE DEMEK YA”

Emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını ifade eden Nurettin Akbaş, “Tüm mahallelere tek tek konması lazım ki millet ulaşabilsin. Ulaşamıyor millet ya. Bu kadar insana eziyet edilmez yani. Bu halkın ekmeğiyle oynamak ne demek ya. Bu adam kimin için uğraşıyor, senin benim için uğraşıyor. Halk için uğraşıyor. İnsan olsa insana karşı gelmez. İnsanın emeğine, yiyecek içeceğine karşı gelinmez. Ümraniye Belediyesi karşı geldi. Ya bunların gayesi başka. İmamoğlu yeni Halk Ekmek koyalım dedi, AKP'nin meclis üyeleri bunu reddetti. İmamoğlu uğraştı ne etti buraya arabayla sattırdı biraz. Büfeleri getirip koymaya çalışıyor ama karşı çıkıyorlar” dedi.

“AK PARTİ ZAMANINDA DA VARDI, NİYE O ZAMAN KALDIR DEDİNİZ”

Uğur Solmaz, “Bir Ak partili olarak söylüyorum. Şimdi bu siyaset değil. Pandemi girdi herkesin parası bitti. Yazık. Ümraniye Belediyesi, İmamoğlu'nu sevebilirsin sevmeyebilirsin. Meclis oylarıyla kabul edildi. Buraya kulübe kurulacak. Ak parti zamanında da vardı. Niye o zaman kaldır demediniz. Her şey siyaset için. CHP imiş yok Ak partiymiş yok MHP imiş. Bu olmaz. Bu da siyaset olmasın ya. Halk Ekmek büfelerine tabii ki ihtiyaç var. Olan var olmayan var. Ben 2 tane pideyi 10 liraya aldım yazık değil mi. Bırakın herkes yesin” ifadelerini kullandı.