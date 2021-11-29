‘Ekmek kuyrukları da fazla insan olduğu için’

DP lideri Gültekin Uysal’dan AKP AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’e tokat gibi cevap... Uysal, ‘Akaryakıt kuyruğu zamdan dolayı değil, fazla araçtan’ diyen İbrahim Aydemir’e başlıktaki sözlerle isyan etti. Uysal, iktidarın bu tarz söylemleri bırakması gerektiğini belirtti.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ülkemizde ekonomik kriz giderek büyüyor. Doların artışı ise tuzu biberi oldu. Her kaleme gelen zam vatandaşı perişan etti… Özellikle akaryakıt zamları isyan ettirdi. İktidar sert eleştirilere maruz kalırken vekillerinden ise ilginç yorumlar yapılıyor.

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Akaryakıt istasyonlarındaki kuyruklar, zam nedeniyle değil, araç sayısı fazla ondan kaynaklı” demişti. Bu açıklamaya tepkiler geldi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal bu sözlere şu imalı yanıtı verdi: “Ben ‘Halk ekmek kuyrukları da ekmek pahalı olduğu için değil, fazla insan var ondan' diyen bir milletvekili bekliyorum.” Eleştirisini ise şöyle sürdürdü: “Dini menfaat, menfaati din yapan ve evin yolunu bulamayanlar çaresizlik içinde. AKP'nin söyleyecek sözü kalmayınca anlamsız ve kendilerinin de inanmadığı söylemler icad ediyorlar. Kimi porsiyonu küçültün diyor, kimi ekonomide başarılıyız, kimi hoşaf tavsiye diyor, soğan-ekmek yiyin diyor, kimi de kullanamasanız da fahiş-kravatlı soygunun aracı paralı otoyollara bakarak sevinin diyor. Ölmemek üzere dünyaya geldik, gitmemek üzere iktidar olduk anlayışındalar.”

ORHAN GENCEBAY'A TEPKİ

Öte yandan Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da sanatçı Orhan Gencebay'a seslendi. Enginyurt, “Gencebay, ‘Dolar dış güçler yüzünden yükseliyor. Yüksek faizle Türkiye'yi soymak istiyorlar' demiş. Peki, dolar düşerken iç güçler mi düşürdü? Taklada menzil yok” yorumunu yaptı.

EKMEK DEĞİL SEFALET KUYRUĞU

Döviz kurlarının yükselmesi halkın geçimini daha da zorlaştırdı. Milletin elindeki parası eridi bitti ama her şeye zam geldi… Türkiye'nin dört bir yanından “ucuz ekmek kuyruğu” fotoğrafları yağıyor.

İstanbul ve Ankara'da da insanlar, ucuz ekmek için Halk Ekmek büfelerine akın ediyor. Sosyal medyadan paylaşılan bu fotoğraflar, ‘açlık ve sefalet' yorumlarına neden oldu. Vatandaşlar, “Bu hale nasıl geldik. Ekonominin kitabını yazanlar görsün halimizi, evimize ekmek götürebilmek için saatlerce kuyruktayız. Saraydan çıkın görün bizi artık. Açlıktan ölelim mi” diyerek iktidara ve Erdoğan'a tepkilerini dile getiriyor…

AKP'li, benzin kuyruğuna şaşırtan teşhis koymuştu!

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, önceki gün Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından akaryakıt istasyonlarındaki oluşan kuyruklar hakkında konuşmuştu.

“Kuyruk yok” açıklamasını yapan AKP'li Aydemir, “Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında bir kuyruk yok arkadaşlar. Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Bunu ben Plan Bütçe Komisyonu'nda bir iki defa daha altını çizerek söyledim. Araç sayısı fazla ondan kaynaklı” dedi. Ardından da şöyle konuştu: “Bunu ara ara o resimleri gösterip sanki efendim zamlardan kaynaklı kuyruk varmış gibi göstermeye çalışan özellikle trol medyada bir kesim var. Onların aktarımıdır bu. Dolayısıyla böyle bir şey yoktur diyorum” Aydemir'in şaşırtan açıklamaları tepki gördü.