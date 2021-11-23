Ekmekte kuyruk devri

Anadolu'dan ekmek kuyruğu haberleri gelmeye devam ediyor. Mersin'in Tarsus ilçesi ve Erzurum'dan sonra sanayi kenti Denizli’de akşam saatlerinde müşterilerine ucuz ekmek veren bir işletmenin önünde kuyruk oluştu.

Selami AYDIN

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Denizli’de fırın işletmecisi Hasan Kılıç her akşam saat 20:00'den sonra ekmek fiyatını düşürüyor, kapısında kuyruk oluşuyor. Merkezefendi İlçesine bağlı Akkonak Mahallesi’nde fırın işleten Kılıç, akşam saatlerinde 2,5 lira olan ekmek fiyatını 1 lira 7,5 kuruşa düşürüyor.

İşletmede unlu mamullerin fiyatı yarıya indiriliyor, atıştırmalıklar da indirime giriyor. Geçtiğimiz hafta yapılan ekmek zammından sonra ucuz ekmek kuyruğuna giren vatandaşların sayısında ise artış gözleniyor.

“ÖRNEK OLSUN, DİĞER İŞLETMELER DE İNDİRİM YAPSIN”

Ucuz ekmek kuyruğundaki vatandaşlar kimliklerini açıklamadan konuşmayı tercih ediyor ve hayat pahalılığı nedeniyle her kuruşun hesabını yapmak zorunda olduklarını belirterek,

“Akşam saatlerinde ekmek ucuzluyor.Milletin alım gücü zayıf, hali yok. Bu nedenle burada kuyruk bekliyoruz. Bu işletme sadece şimdi değil daha önce de akşamları ekmeği düşük fiyattan sattı. Burası her zaman ucuz ekmek veriyor. Denizli'de tek. Kuyruk oluşuyor. Burada iyi bir hizmet var. Denizli'de ekmeği bu fiyattan veren tek fırın bu. Keşke daha fazla fırında bu yapılsa. Diğerlerine de örnek olsun” diye konuştu.

“ALIM GÜCÜ BİTTİ”

Corona salgını nedeniyle müşterilerin tek tek içeri alındığı işletmenin önünde uzun kuyruklar oluştuğunu söyleyen vatandaşlar, “Her zaman kuyruk olur. Daha gelenler olacaktır. Kuyruk uzar. Alım gücü bitti. Hayat pahalılaştı. Benzinin, mazotun fiyatı nereye vardı. Çiftçinin, esnafın, emeklinin, işçinin hali belli. Ekonomiyi yönetemiyorlar. Haliyle bunlar olacaktır. Yakında şeker de bulamayız” diye şikayet etti.

“DAR GELİRLİ SICAK EKMEK YESİN”

İşletme sahibi Kılıç ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Bir tek ekmekte değil diğer ürünlerde de indirim yapıyoruz. Bu ürünlerin hepsi satılıyor. Amacımız ucuza ekmek satıp reklam yapmak değil. Vatandaşa taze sıcak ürünleri belli bir saatten sonra sunabilmek. Özellikle belli bir saat seçtik.

Biz vatandaşın sofrasına daha ekonomik ürün koyarken aynı zamanda bakkalımızı, fırıncı esnafımızı da rahatsız etmememiz gerekiyor. Zaten onlar da zor durumda. Yatsı namazından bir saat sonra satış yapılıyor.

Çünkü buradaki bakkallar, marketler kapalı. Onları rahatsız etmiyoruz, onların rızkı ile oynamıyoruz. Belli sayıdaki vatandaşın sofrasına taze ürün sunuyoruz. Bu nedenle akşam dar gelirli vatandaş alsın diye gün içinde fazla ekmek çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

EKMEK KUYRUKLARI ÇOĞALIYOR

Önceki hafta, Mersin'in Tarsus ilçesinden de ucuz ekmek kuyruğu fotoğrafları gelmiş, vatandaşlar fırın ve marketlerde 2 TL'ye satılan ekmeği, 95 kuruşa satın alabilmek için Tarsus Belediyesi’ne ait fırının önünde sıraya girmişti.

Geçen hafta da Erzurum’da un ve maya gibi girdi fiyatlarındaki artışı gerekçe gösteren fırınlar zam talep etmiş, yerine getirilmeyince de üretimde azaltmaya gidilmiş, fırınların önlerinde metrelerce kuyruk oluşmuştu.

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