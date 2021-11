‘Ekonomiyi düzeltemezsin, çünkü anlamıyorsun’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a seslenerek "Ekonomiyi düzeltemezsin. Mümkün değil. Çünkü anlamıyorsun. Bilmiyorsun" dedi.

Orhan BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Sivas İl Kongresi'nde konuştu.

TL’deki erimeye tepki gösteren ve iktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Ali Babacan, şu açıklamalarda bulundu:

“Siz daha 2-2.5 ay önce 2024 hedefi olarak koyduğunuz kuru daha 2021 bitmeden geçiyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlar güvenmeyince ekonomi asla düzelmez. Faiz talimatla düşmez. Faiz güvenle düşer. Zannediyor ki, ‘Bütün yetkiyi elimde topladım, tek imza ile aklıma gelen her şeyi yaparım. Bu ülkenin ekonomisini de düzeltirim'… Düzeltemezsin. Mümkün değil. Çünkü anlamıyorsun. Bilmiyorsun.

“BUNU ANLAMAMIŞ”

Bir dönem bu ülkenin ekonomisi bir başarıdan diğer başarıya koşarken bu başarının altında ne vardı, bu başarının sebebi neydi? Bunu inanın anlamamış. Çünkü bilse yine yapar. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ekonomi kötüye gitsin ister mi? Bozulmuş bir ekonomiyle, bir krizle ülkenin seçime gitmesini ister mi? Ama yapamıyor, düzeltemiyor. Bilmiyor, bilenlerle de çalışmıyor.

“MERKEZ BANKASI'NIN 130 MİLYAR DOLARLIK REZERVİNİ CAYIR CAYIR SATARKEN…”

Bir ülkenin cumhurbaşkanının, devlet başkanının başarı üretmesi için öncelikle kadrosunu dürüst ve işinin ehli insanlardan oluşturması lazım. İstişareyle, ortak akılla iş yapması lazım. Hukuku, adaleti öncelemesi lazım. Şeffaf olması lazım. Siz Merkez Bankası'nın 130 milyar dolarlık döviz rezervini cayır cayır satarken; arka kapıdan, gizli kapaklı yöntemlerle bunu yaparken niye bu millete haber vermediniz? Niye açıklamadınız? Niye şeffaf olmadınız?

“BU DÖVİZİ NİYE, KAÇA SATTIĞINIZI AÇIKLAMAK ZORUNDASINIZ”

Hadi hata yaptınız. Şimdi soruyoruz, ‘Ne oldu bu paraya?' diyoruz. İlk önce inkar ettiler, ‘Öyle bir şey yok, satmadık' dediler. Sonra, ‘Pandemi için lazımdı' dediler. ‘Bir dakika. Siz bu döviz rezervini 1 Ocak 2019'da satmaya başladınız. Pandemi Mart 2020'de geldi Türkiye'ye. Pandemiden 15 ay önce cayır cayır satmaya başladınız' dedik. Bu dövizi niye sattığınızı, kaça sattığınızı açıklamak zorundasınız.

“BU HİKAYELERE KİMSE İNANMIYOR”

Siz ülkenin ekonomik ve finansal sisteminin en önemli savunma hattı olan döviz rezervini sıfırlayın, ondan sonra ‘ekonomi bozuldu' deyin, bunu da dış güçlere, lobilere bağlayın… Kusura bakmayın kimse inanmıyor artık. Bu hikayelere kimse aldanmıyor. Dış güçler mi size 130 milyar dolar dövizi sattırdı? Yabancı lobiler mi dedi size ‘gizli saklı, şeffaf olmayan yöntemlerle bitirin şu dövizi' diye. Kendiniz yaptınız.

“EMANETİ TESLİM ALMAYA ÇOK AZ KALDI”

Türkiye artık bir yol ayrımına geldi. Bu karanlık tünelden çıkışın artık ışığı göründü. DEVA Partisi'nin emaneti teslim alma zamanı geldi, çok az kaldı. Hep beraber Türkiye'nin her sorununa deva olacağız. Yakın bir zamanda, sayılı gün çabuk geçer, acısıyla tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bugünkü iktidarla vedalaşacağız. Müsait bir yerde inecekler. İşte o gün bizler işin başına geçeceğiz. Türkiye'yi hızla huzura, barışa ve adalete götüreceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın.

“KENDİNİ SAHİPSİZ HİSSEDEN VATANDAŞLARIMIZ OLMAYACAK”

Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O eski günlerdeki gibi, birilerinin makul vatandaşlarıymış, ötekilermiş, berikilermiş, ayrımcılık falan olmayacak artık bu ülkede. Sokak ortasında, ‘Nerede bu devlet' diye kendini sahipsiz hisseden vatandaşlarımız olmayacak. Askerin parmak salladığı, bürokrasinin kendini siyasetin üzerinde gölge irade ilan ettiği, yargının kendini yürütmenin yerine koyduğu günler asla bir daha gelmeyecek. Gücü ele geçirenin zayıfı ezdiği, nöbetleşe zorbalığın hüküm sürdüğü, üste çıkanın alttakine baskı yaptığı bir Türkiye'ye asla bir daha izin vermeyeceğiz.

“HER KAVGANIN BİR BARIŞI VARDIR”

Türkiye'yi asla öfkeye teslim etmeyeceğiz. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı, her kavganın da bir barışı vardır. Çünkü çok iyi biliyoruz ki kutuplaşmadan, bağırıp çağırıştan hiç kimseye hayır gelmez. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki adaletsiz hesaplaşma huzur getirmez. İşte biz bu nöbetleşe zorbalık dediğimiz yola, bu kısır döngüye girmeyeceğiz.

“HİÇ KORKUNUZ OLMASIN”

Bugünkü iktidara, AK Parti'ye destek veren tüm vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Hiç kaygınız olmasın. Hiç korkunuz, endişeniz olmasın. Kazanılmış haklarınız, helal lokmalarınızın hepsinin güvencesiyiz. Tüm haklarınız hukukla teminat altındadır. Bugünkü iktidar tarafından gasp edilmiş ne kadar hak varsa onları da derhal tanıyacağız.”

İlginizi Çekebilir Babacan'dan Erdoğan'a: Doların 11 TL olması sizin eseriniz, yazıklar olsun!