Ekrem İmamoğlu: Asla kabul edemeyiz, soruşturma açıldı

Tepeören'deki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı’ndaki skandal görüntülerin ardından toplu hayvan mezarı hakkında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

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İstanbul Tepeören'de kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, duydukları kokuyu takip ettiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘ne bağlı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’nin yakınındaki bahçede kazılmış çukur içerisinde, çürümeye bırakılmış onlarca kedi ve köpek cesedi olduğu görüldü.

Sosyal medyada büyük tepki uyandıran görüntülerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir açıklama yaptı. İmamoğlu Twitter’dan şunları söyledi:

“Tepeören Hayvan Bakımevi'nde hayatını kaybeden hayvan dostlarımızın defin edildiği alandaki görüntüleri asla kabul edemeyiz.

Şehrimizi paylaştığımız canlı dostlarımıza yapılan bu uygulamayı yapan kişiler hakkında soruşturma açılmıştır. Gelişmeleri paylaşacağız.”

İddiaya göre, İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı’na Anadolu yakasının çeşitli yerlerinden gelen ve telef olan köpeklerin cesetlerinin bazıları poşetlere konularak yakılırken bazıları da bakımevinin bahçesinde açılan çukurda çürümeye bırakıldı.

Çukurda çürümeye başlayan hayvan cesetleri çevreye kötü koku yayarken aynı zamanda çok sayıda sinek ve böceğin üremesine de neden oldu. Kedi ve köpek cesetlerinin toplandığı alanın yakınlarında yaşayan vatandaşlar, kötü kokudan rahatsız oldukları kadar sağlıkları açısından da endişeli olduklarını belirtti. Üstü açık bir şekilde çürümeye bırakılan hayvan cesetleri üzerinde üreyen sinek ve böceklerden yayılabilecek olası hastalıklar çevredeki vatandaşları tedirgin etti.