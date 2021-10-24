Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı: Canlı yaşamı hızla artıyor

İBB Başkanı İmamoğlu, Kurbağalıdere'den çıkan bir su samurunun görüntüsünü paylaşarak, "Kurbağalıdere gibi birçok yer ekolojik felaket haline gelmişti. Kısa sürede kalıcı olarak temizledik, şimdi canlı yaşamı hızla artıyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul'da yıllardır çözülemeyen Kurbağalıdere'deki kirlilik sorununa karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) geniş kapsamlı bir ıslah çalışması başlatmıştı.

Yapılan çalışmanın ardından rengi balçıktan maviye dönen Kurbağalıdere'de canlılar yaşamını sürdürebilir hale geldi.

Emrah Coşkun isimli bir vatandaş, Kurbağalıdere'den çıkan su samurunun görüntüsünü paylaştı. İBB Başkanı İmamoğlu da Coşkun'un paylaştığı görüntüye yer vererek şu ifadeleri kullandı:

* Kurbağalıdere gibi birçok yer ekolojik felaket haline gelmişti. Kısa sürede kalıcı olarak temizledik, şimdi canlı yaşamı hızla artıyor. Kurbağalıdere'deki bu sevimli su samuru da İstanbul'un sakinlerinden biri artık.