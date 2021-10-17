Ekrem İmamoğlu: İBB kazanacak, gözünüz bizde olsun!

İstanbul'daki taksi tartışmalarına ilişkin açıklamada bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, "İstanbullulara bir söz verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. 16 milyon İstanbullu kazanacak, bir avuç plaka ağası kaybedecek. İBB kazanacak! Gözünüz bizde olsun” dedi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki taksi tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, “İstanbullulara bir söz verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. 16 milyon İstanbullu kazanacak, bir avuç plaka ağası kaybedecek. İBB kazanacak! Gözünüz bizde olsun” ifadelerine yer verdi.

İBB yönetiminin, İstanbul'un içinden çıkılmaz bir hal alan taksi sorununu çözmek için 1000 yeni taksinin hizmete alınması istemiyle UKOME'ye sunduğu teklifi 9'uncu kez reddedilmişti. Buna karşılık teklifin 10. kez UKOME'ye sunulması yönünde hazırlıklar başlamıştı.

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