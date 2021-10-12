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Ekrem İmamoğlu: İstanbulluların hakkını bir avuç insana yedirmeyeceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TÜGVA ile Büyükada İskelesi’nde yaşanan tahliye krizi sonrası yaptığı açıklamada "İstanbul’da kamuya ait mülkleri haksız şekilde işgal eden herkesle mücadele edeceğiz" dedi.

Yayınlanma: 20:17 - 12 Ekim 2021 Güncellenme:
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Ekrem İmamoğlu: İstanbulluların hakkını bir avuç insana yedirmeyeceğiz

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kullanılan Büyükada İskelesi'nin üst katındaki mekan, mahkeme kararıyla tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne geçmişti. Ancak tahliye işlemleri için binaya gelen İBB ekipleri polisler ve TÜGVA yetkilileri tarafından engellenmişti.

Yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul'da kamuya ait mülkleri haksız şekilde işgal eden herkesle mücadele edeceğiz. İstanbulluların hakkını, bir avuç insana yedirmeyeceğiz. 16 milyon İstanbulludan daha güçlü kimse yoktur” dedi.

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