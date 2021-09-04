Ekrem İmamoğlu: Tarihe geçiyorsunuz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde devam eden İBB’nin metro şantiyelerinde görevli amir ve şefleriyle bir araya geldi. İmamoğlu, İBB’nin aynı anda on metro inşaatını devam ettirdiğini hatırlatarak, “Dünyada bu kadar aynı anda metro üretilen bir kentin sürecini yürüten insanlar olarak bence kesinlikle tarihe geçiyorsunuz" dedi.

Ümit TÜRK

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde devam eden İBB'nin metro şantiyelerinde görevli amir ve şefleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Ümraniye Osmangazi Korusu içerisinde bulunan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro idari şantiyesindeki programda, İBB yöneticileri de hazır bulunuldu.

KESİNLİKLE TARİHE GEÇİYORSUNUZ

Amir ve şeflerle tanışan İmamoğlu, İBB'nin aynı anda on metro inşaatını devam ettirdiğini hatırlatarak, “Dünyada bu kadar aynı anda metro üretilen bir kentin sürecini yürüten insanlar olarak bence kesinlikle tarihe geçiyorsunuz. Keşke böyle olmasaydı ama İstanbul'un böyle bir sürece acil ihtiyacı var; kentleşmesi çok hızlı” dedi.

YOĞUN BİR KENTLEŞMENİN İÇERİSİNDEYİZ

Türkiye'nin önemli sorunlarından birisinin kentleşme olduğunu belirten İmamoğlu, “Çünkü şehirlere yerleşiyoruz, taşınıyoruz, göç ediyoruz. Bu vesileyle bizi orada bekleyen problemlerle de bir anda boğuşmaya başlıyoruz. Bunun içinde ulaşım, adaptasyon, istihdam, güvenlik var. Çok yoğun bir kentleşmenin içerisindeyiz. Bu şehirlerdeki sorunun da temel kaynağı bir yerden bir yere erişebilme. Yıllarca mahallesinden çıkmayan insanlar tanıdım ben. Evinden çok az çıkan insanların varlığına şahit oldum. Dolayısıyla böyle bir sosyolojik tarafına baktığınızda ortaya koyduğunuz performansın ya da ürettiğiniz avantajların aslında toplumsal huzura ne kadar büyük etkisi olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Çünkü insanları bir şehirde özgürleştirmenin temelinde erişebilmek var. Yani bir yerden bir yere gidebilmek var. Dilediğinde onu yapabilme özgürlüğü var. Elbette bunun başka parametrelere de ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.

ŞEHRİN MÜHİM MESELESİNE HEP BERABER İMZA ATIYORUZ

Seçim döneminde, dört yaşına kadar çocuğu olan kadınların ücretsiz ulaşım hakkını elde etme talebinin kendisi tarafından gündeme getirildiğini anımsatan İmamoğlu, “Bu, Büyükşehir adayı olmadan önce beynime yerleşmiş bir mağduriyetin giderilmesiydi” dedi.

İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Bu aslında yine benim o ev gezmelerimden elde ettiğim bir deneyimdi. Çocuğu olduğu için dışarı çıkamayan yine bir kadının feryadı var. Çok büyük dualar aldığımızı düşünüyorum.

* Yani çok sesi çıkmasa da -hiç çıkmasın önemli değil- faydalansınlar. Dolayısıyla şehrin bu kadar mühim meselesine hep beraber imza atıyoruz. Tabii zorluklarımız var parasız olmuyor bu işler.

* Aslında para bulmak da zor değil şu günkü dünyada. Böylesi bir kentte işi üretebilip para bulmak hiç zor değil ama para bulsanız başka bariyerleri yıkmak zorundasınız.