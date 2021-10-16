Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçı Ahmet Güneştekin’in, ‘Hafıza Odası’ isimli sergisinin açılışı için Diyarbakır’a geldi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, “Bu kadar mutsuz olan bir topluma karşı, siyasi anlamda muazzam bir ittifakla süreci başarıya eriştirmek ve bu düzenin değişmesini sağlamak ülkemiz için hayır olacaktır. Ve bütün o kötü gidişlere son verecek ve geleceğe dönük de muazzam bir başlangıç yapacaktır. Diğerleri detaydır. Ve bence şu an motivasyon bu olmalı” diye konuştu.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ ziyaretinin ardından rotasını, eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte Diyarbakır'a çevirdi. İmamoğlu çiftini, kalabalık bir vatandaş topluluğu, Ergani ilçesi girişinde davul-zurnayla karşıladı.

Vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini yerine getiren İmamoğlu, “Bu bir, Diyarbakır ya da Ergani ziyareti değil. Ergani ve Diyarbakır'a ayrıca geleceğiz” dedi. Ergani'den il merkezine geçen İmamoğlu, Hazreti Süleyman Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafa, ziyaretlerde bulundu. Esnaf ziyaretlerini, vatandaşların yoğun ilgisi altında güçlükle tamamlayan İmamoğlu çiftine bir dükkanda, kentin ünlü tatlısı burma kadayıf ikram edildi. Ziyaret sırasında bir gencin İmamoğlu'na, “Z kuşağı sizinle” şeklinde seslenmesi dikkat çekti.

“ÜLKEMİZİN HER NOKTASINDA HUZURA, BARIŞA, KARDEŞLİĞE İHTİYACI VAR”

İmamoğlu, Diyarbakır Ticaret Odası yöneticileriyle yapacağı toplantı öncesinde basın mensuplarına kısa bir değerlendirmede bulundu. Diyarbakır'a, sanatçı Ahmet Güneştekin'in, “Hafıza Odası” isimli sergisinin açılışı için geldiğini aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:

* Çok özel bir çalışması, bugün halkla buluşacak ve uzun bir süre de aslında halkla buluşmaya devam edecek. Bu anlamda, bu serginin açılışına katılma konusunda hem bu sergi sürecine katkı sunan destek olanları da alkışlamak hem de bir parçası olarak da burada bulunmaktan keyif duyacağım.

* Umarım bu sanat adımları, özellikle son yıllarda farklı sebeplerle, farklı vesilelerle yorulan ve gerçekten ne yazık ki birtakım olumsuz olaylarla, olumsuzluklarla anılan Diyarbakır’a başka bir sayfa açar, başka bir pencere açar. Çünkü ülkemizin her noktasında en üst seviyede huzura ihtiyaç var, barışa, kardeşliğe ihtiyaç var.

* Bu manada Diyarbakır da bu noktalardan, bu illerden bir tanesi. Bu yönüyle sanatın içinde olması ve kadim kültür kenti olan Diyarbakır’ın bu anlamda bu derinliğinden gelen hafızalarıyla anılmasının, bu sanat deneyimi açısından da kıymetli bir mesaj olacağını düşünüyorum. Bugün burada bulunmak, bu anlamda bulunmak, benim için büyük bir keyif.

“GÖSTERİLEN İLGİ BENİ MOTİVE EDİYOR”

İmamoğlu, burada, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. İmamoğlu, “Gittiğiniz illerde çok yoğun ilgiyle karşılanıyorsunuz. Bu durum siyasi kariyerinizde fikir değiştirmenize bir etken olacak mı? Anketlerde ve araştırmalarda Cumhurbaşkanlığı adayı olmamız isteniyor. Siz bir açıklama yapmıştınız, hâlâ aynı görüşte misiniz? Hâlâ belediye iyi bir belediye başkanı mı olmak istiyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

* Kesinlikle öyle. Bana gösterilen ilgi, benim için en üst seviyede sorumluluğuma katkı sunan, beni motive eden bir deneyim oluyor aslında. Her gösterilen ilgi, ‘Ben daha fazla görevimi iyi yapmalıyım.

* Milletimize, 84 milyon vatandaşımıza ve aynı zamanda elbette ki İstanbul’umuza bu anlamda en faydalı işleri yapmalıyım' sorumluluğuyla doluyorum. Öyle ifade edeyim.

“ÜLKENİN YÜZDE 75'İ MUTSUZ”

* Günün sonunda siyasal süreçte bunlar tartışılabilir, konuşulabilir ama şunu ifade edeyim: Bugün Türkiye’nin, en üst seviyede ittifak ruhuyla, günün sonunda en doğru kararı vererek, bugün, bana göre ülkenin en az yüzde 75'inin mutsuz olduğu… Niye ‘Mutsuz olduğu' diyorum? Ekonomik olarak araştırmalar, yüzde 75-80 düzeyinde.

* Adaletle ilgili araştırmalar, yüzde 75-80 düzeyinde. Eğitimle ilgili, yüzde 75-80 düzeyinde bir mutsuzluk söz konusu. Bu kadar mutsuz olan bir topluma karşı, siyasi anlamda muazzam bir ittifakla süreci başarıya eriştirmek ve bu düzenin değişmesini sağlamak ülkemiz için hayır olacaktır. Ve bütün o kötü gidişlere son verecek ve geleceğe dönük de muazzam bir başlangıç yapacaktır.

“ŞU AN ODAKLANDIĞIM TEK MEVZU BU”

* Diğerleri detaydır. Ve bence şu an motivasyon bu olmalı. Zaten görevimi iyi yapan bir belediye başkanı olduğum takdirde…

* İstanbul, Türkiye’nin en büyük kenti, dünyanın en özel kenti. 80 ilin karma bir kentidir İstanbul. 20 milyona yakın insan, orada aktif yaşam içerisinde.

* Onlara insan ayrımı yapmaksızın, yaşam biçimi ayrımı yapmaksızın, etnik köken ayrımı yapmaksızın, inanç ayrımı yapmaksızın, eşit seviyede bir yönetim anlayışını ortaya koyduğumda, zaten bu en üst seviyede ittifak ruhuna en güzel hizmeti yapmış olacağım. Şu an odaklandığım tek mevzu bu.