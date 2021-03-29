Ekrem İmamoğlu’ndan yeni AKP il başkanına ziyaret

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sütlüce'deki AKP İstanbul İl Başkanlığı'na giderek yeni başkan Osman Nuri Kabaktepe'yi makamında ziyaret etti.

Ziyareti sosyal medya hesabından paylayan İmamoğlu “AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’yi ziyaret edip kendisine yeni görevinde başarılar diledim. İstanbul'un hayrına olacak tüm konularda herkesle diyalog içinde olmaktan memnuniyet duyarız” dedi.

Ziyarete İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İBB Sözcüsü Murat Ongun da katıldı.

İmamoğlu, Kabaktepe'ye görevinde başarılar dileyerek ‘Tarihte İstanbul Haritaları’ kitabını hediye etti.

Kabaktepe AKP'nin 24 Şubat günü gerçekleştirilen il kongresinde İstanbul İl Başkanı olarak seçilmişti.

Kabaktepe göreve geldiği günden beri sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetimine karşı sert eleştirileri ile dikkat çekmişti.