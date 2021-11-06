Ekrem İmamoğlu’nun Glasgow programı belli oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Glasgow’da devam eden BM İklim Zirvesi’nde 11 Kasım günü iki ayrı panelde konuşacak. İmamoğlu, İstanbul’un yeni iklim vizyonunu ve hedeflerini anlatacak.

Özlem GÜVEMLİ

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Birleşmiş Milletler’in (BM) ev sahipliğinde 31 Ekim'de başlayan ve 12 Kasım'da sona erecek COP26 İklim Zirvesi'ne katılmak üzere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, BM ve C40 Şehirler İklim Liderlik Grubu'nun davetlisi olarak İskoçya’nın Glasgow kentine gidiyor. İmamoğlu'nun 10 Kasım günü, Atatürk'ü anma etkinliklerine katıldıktan sonra akşam saatlerinde Glasgow'a hareket edeceği öğrenildi.

İmamoğlu 11 Kasım günü “C40 Şehirler, Bölgeler ve İnşa Edilmiş Çevre Eylem Günü” oturumunda sabah 10.30'da “Sıfıra Yarış, Dayanıklılığa Yarış ve İnsan Yerleşimleri İklim Değişikliğine Giden Yol” başlıklı açılış panelinde konuşma yapacak. İmamoğlu, 15.15'te başlayacak “Şehir ve Bölgeleri Konut Dayanıklılığı Kapsamında Harekete Geçirmek” oturumunun da açılış konuşmacıları arasında yer alıyor.

İSTANBUL'UN YENİ İKLİM VİZYONUNU ANLATACAK

İmamoğlu katılacağı iki panelde İstanbul'un yeni iklim eylem planını anlatacak. İklim Zirvesi öncesinde 5 Kasım günü İBB'nin revize edilen yeni iklim vizyonunu açıklayan İmamoğlu, yeni hedefin 2050 yılına kadar İstanbul'un karbon nötr ve iklim krizine dayanıklı bir kent olmasını sağlayacak yol haritasını oluşturduklarını duyurmuştu. Belirledikleri iklim vizyonunun İstanbul'un “İklim Anayasası” olacağını vurgulayan İmamoğlu, 2050 yılında Karbon Nötr hedefine ulaşabilmek için azaltım yüzdelerini de şöyle açıklamıştı: “2030 yılına kadar yüzde 52 mutlak azaltım, 2040 yılına kadar yüzde 89 mutlak azaltım, 2050 yılına kadar ise yüzde 100 mutlak azaltım.”

YOLCULUKLARIN YARISI BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞLE OLACAK

İmamoğlu, İstanbul İklim Vizyonu çerçevesinde 2050 yılına kadar hayata geçirilmesi öngörülen stratejik hedeflerini şöyle sıralamıştı: “Tüm otomobil ve taksilerin kademeli olarak elektrikli olması. Deniz ulaşımının oranının yüzde 10 seviyesine çıkartılması. Günlük yolculukların yarısının yürüme ve bisiklet ile gerçekleşmesi. Kişi başı su kullanımının 2040 yılına kadar yüzde 11 azaltılması. Yemek ve bahçe atıkları gibi organik atıkların en az yüzde 50 geri kazanılması. Tüm İBB binalarının enerjisinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması, sıfır atık yaklaşımının uygulanması. İETT filosunun yüzde 100 elektrikli olması.”

SANAL SERGİYE İSTANBUL DA KATILIYOR

İklim Zirvesinde, Arup ve C40 işbirliğiyle hazırlanan “Küresel Şehirler İklim Eylemi Sergisi” başlıklı sanal sergide İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 küresel şehrin iklim eylemi konusunda iyi örnekleri ve projeleri sunulacak. Katılımcıların dünyanın her yerinden bu sergiyi online olarak ziyaret edebilecek.

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