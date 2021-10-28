Elazığ’da depremzedeler 2 yıldır konteynerde kalıyor

Elazığ’da 24 Ocak 2020 yılında Sivrice merkezli meydana gelen 6.8’lik depremden yaklaşık yaklaşık 2 sene geçmesine rağmen konteyner kentlerde yaşamlarını sürdüren binlerce vatandaş kış ayının yaklaşmasına rağmen konut sorunlarıyla ilgili bir gelişme kaydedilmedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Sivrice merkezli Elazığ'da 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında merkez Doğukent Mahallesi, Kırklar Mahallesi, Aşağı Demirtaş köyü ve Sivrice ilçesinde kurulan konteyner kentlerde binlerce depremzede yaşamaya devam ediyor. Deprem sonrasında yoğun bir çalışmayla yapılan yüzlerce TOKİ konutlarının yapılması ve depremzedelerin hızlı bir şekilde buralara yerleştirilmesine karşın konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların deprem konutlarına yerleştirilmemesi kentte tepki çekti. Konteyner kentte yaşayan bir depremzede, Konteynerlerde bir hasta kalamaz çünkü çok sağlıksız. İşimde olmadığı için kiraya çıkamıyorum. Babamın maaşından kalan 800 lirayla geçimimi yapıyorum diye kaydetti.

13 BİN KONUTUN KURASI ÇEKİLDİ

Depremin ardından TOKİ'nin tamamladığı deprem konutlarının kura çekimlerinde yaklaşık 13 bin civarında konutun kura çekimi yapıldı. Birçok vatandaşlar yeni evlerine taşınırken, birçok kiracı ve ağır hasarlı bina sahipleri konteyner kentlerde yaşamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde 24 bin 83 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatılmıştı. 24 bin 83 yapının henüz tamamı kura aşamasına gelmediği için birçok vatandaş evlerine yerleşemedi ya da hak sahibi olduğu için kura sonuçlarını beklemek zorunda kaldı. Yaşanan bu sorundan dolayı konteyner kentte yaşayan binlerce depremzede bir kış daha konteyner kentte yaşamlarına devam etmek zorunda kaldı.

“DEPREMZEDELER ÇOK ÇARESİZ VE UMUTSUZLAR”

Doğukent deprem konteynerlerinde kalan ve ismini verilmesini istemeyen depremzede, ”Ben 2 seneye yakın konteyner kentte yaşamımı sürdürüyorum. Yetkililer bizlere de ileri dönemlerde ev konusunda yardımcı olacaklarını söylediler ama şuana kadar herhangi bir gelişme yaşanmadı. Konteyner kentlerde kalan insanlar inanın çok çaresiz ve umutsuzlar. Burada maddi geliri az olan depremzedeler kalıyor, kentte kiraların yüksek olmasından dolayı da ev kiralamıyorlar. Ben hasta olan kardeşime bakıyorum maalesef durumumuz çok zor. Konteynerlerde bir hasta kalamaz çünkü çok sağlıksız. İşimde olmadığı için kiraya çıkamıyorum. Babamın maaşından kalan 800 lirayla geçimimi yapıyorum. Konteyner olmasa ben çadırda yaşayacaktım. Devletimizden biz depremzedeler kendi bütçelerimize göre ev vermelerini istiyorum. Zorda olsa bir iş bulur kiramı öderim de. Bana altın tepside bir ev vermesinler ben kendi imkanlarımla ödemesini yaparım sadece hak sahiplerine tanıdığı imkanları biz depremzedelere de tanısınlar” ifadelerini kullandı.

“ELİMİZDE KALAN KONUTLARI ŞARTLARI TUTAN KİRACILARA VERECEĞİZ”

Geçen yıl konteyner kentlere giderek depremzedeleri ziyaret eden AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut, kış ayı gelmeden konutların tesliminin yapılacağını söyleyerek şunları kaydetmişti;

“Binalarımız bitiyor. Biten binayı biz hemen teslim edeceğiz. Dışarıdan bitti gibi görünen konutlar aslında çok az kalan konutlarımız. Bunları teslim ettiğimizde biz insanlarımızın sıkıntı yaşamasını istemiyoruz. Burada gerekli altyapı çalışmaları tamamlandığı anda biz konutlarımızı teslim edeceğiz. Kış gelmeden bu konutları teslim edeceğiz. İkinci sorunumuz ise burada yaşayan kiracılarımızın; ‘bizler de hak sahipleri gibi ev sahibi olabilecek miyiz' şeklindeki soruları. Kiracıların hak sahibi olabilmesi hukuken mümkün değil. Burada sizlere doğacak hak, Türkiye'de ve Elazığ'da yaşayan bütün kiracılara doğar. Ancak biz şunu yapacağız; evi yıkılan hak sahibi vatandaşlarımızı evlerine yerleştirdikten sonra elimizde kalan konutları, şartları tutan kiracılara vereceğiz. Üstüne mal varlığı yoksa evi yoksa şartları tutuyorsa fazla kalan evleri vereceğiz. Sosyal konut statüsünde elimizde kalan fazla konut olursa kiracılarımıza vermek istiyoruz. Sosyal konu statüsü de şudur; kanuni bir şekilde eğer bir vatandaşın evi, mülkiyeti yoksa ve aylık geliri belirli bir ücretin altındaysa devlet onu da afetzede kapsamında değerlendirir, aynı şartlarda ona konut verir. Bir kez daha söylüyorum konutlar hak sahiplerine dağıtılacak, artan konut olursa bunlar da kiracılarımıza verilecek.”