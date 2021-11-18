Elazığ’daki ‘çocuğa cinsel istismar’ davasında karar

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde 13 yaşındaki B.Y.’ye cinsel istismar iddiasıyla yargılanan R.S. 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 2019 yılında 13 yaşındaki B.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan R.S.'nin Elazığ Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 6. duruşması görüldü. Mahkeme avukatların yaptığı savunmaların ardından zanlı R.S’ye ‘çocuğa cinsel istismar ettiği' gerekçesiyle 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verdi.

“İSTİSMARDA CEZAİ İNDİRİMLER UYGULANMAMALI”

Davanın ardından açıklama yapan CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ayten Gülseven ise, şu ifadeleri kullandı:

“Cinsel istismar ve cinayet noktalarında cezai indirimlerin uygulanmaması gerekiyor. Bu cezanın alınması bile bizim için önemli. Sapkın bir zihniyetin, cocuğu yaşındaki bir insana duyacağı herhangi bir his sapkınlıktır. Bu zanlının ceza almasından kaynaklı kendi çocukları da mağdur olmuştur.

Sosyal yaptırımların olması, artık kimsenin bunlara gözünün yumması, mağdur ailenin yanında olunması ve dışlanmamaları gerekmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da mağdur çocuğa sahip çıkması gerekiyor. Yaşı 13’de olsa 15’te olsa çocuktur, rıza söz konusu olamaz. 18 yaş altına cezai indirim gözetilmemelidir.

Ailelere de çok görev düşüyor. Çocuklarımızın bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bu tip olaylardan sonra anne ve babaların çocuklarına sahip çıkması, hukuksal haklarını araması lazım. Biz CHP kadın kolları olarak her kadınımızın, çocuğumuzun yanında olacak, haklarını koruyacağız.”

NE OLMUŞTU?

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde baba İ.Y. ve anne A.Y., kızları B.Y.'nin cinsel istismara uğradığı iddiasıyla İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat etmişti. İddiaya göre R.S., B.Y.'yi kandırarak köyün çıkışında araba içerisinde cinsel istismarda bulunmuş, Kovancılar Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesi alınan R.S., “B.Y.'nin kendisini sevdiğini, hatırlamadığı bir tarihte bir defa cinsel ilişki yaşadıklarını, sadece sürtünme olduğunu, daha sonra bir kez daha bu tür ilişki yaşadıklarını, yaklaşık 3 sene önce birbirlerine mesaj attıklarını, B.Y. ile yaşadığı durumu isteyerek yapmadığını, pişman olduğunu” söylemişti.

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