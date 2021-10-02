Elazığ’daki usulsüz yıkım iddiaları hakkında suç duyurusu

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı Cezmi Orkun, Elazığ’daki usulsüz yıkım iddiaları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı binaların yıkım işleri devam ediyor.

Yıkım işleri için Elazığ İl Özel İdaresi tarafından verilen ihalelerin usulsüz yapıldığı iddiaları, kentin başlıca gündem konusu olurken, Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı Cezmi Orkun, Elazığ Valiliği ve Elazığ İl Özel İdaresi hakkında suç duyurusunda bulundu. ‘Haksız uygulamalara sebep olanların hukuk önünde hesap vermeleri' gerektiğini belirten Orkun, “Kamuyu zarara uğratan bu zihniyeti şiddetle kınıyorum” dedi.

Suç duyurusunda; kamu binalarının haricinde, vatandaşlara ait olan ve idarece yıkım kararı verilen binaların da usulsüz şekilde yıkıldığı, yıkımdan elde edilen demirin sanki idareye aitmiş gibi gösterildiği, yıkım karşılığı alınan ücretin vatandaşa dağıtılmak yerine kurumlar tarafından gelir olarak kaydedildiği belirtildi.

SAVCILIK YIKIMI DURDURDU

Geçen yıl meydana gelen deprem sonrasında hasar alan binaların yıkım ihalelerinin usulsüz yapıldığı iddia edilmiş, Valiliğe ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine dilekçe veren bir şirket, Baskil Yatılı Bölge Ortaokulu'nun yıkımının, doğrudan teminle başka bir şirkete verildiğini ve rekabet şartlarının sağlanmaması nedeniyle kamunun zarar ettiğini savunmuştu.

Harput Mahallesi'nde bulunan ‘Sevgi Evleri Koordinasyon Merkezi' binasının ise Elazığ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce yıkım programına alınmış, ancak binanın yıkımından herhangi bir kurumun haberinin olmadığı, yine başka bir firmanın Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıkmıştı.

Yıkımın herhangi bir ihale ya da bir kamu kurumu tarafından verilen resmi bir belgeye dayanmadan yapıldığını tespit eden savcılık yıkımı durdurmuştu.

SİYASİLERDEN ORTAK TEPKİ

İddialara ilişkin hem Cumhur İttifakı üyeleri AK Parti ve MHP'den, hem de Millet İttifakı üyesi CHP'den tepki gelmişti. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, “Bu yıkımları veren insanlar bunu zapturapt altına alması lazım, böyle keşmekeşlik olmaz. Eğer burada paralar dönüyorsa ve bu yıkımlardan birileri komisyon alıyorlarsa, ayrı rezalettir. Bu işleri kim yapıyorsa ve sorumluları kimse savcılık gerekeni yapmalı. Resmi olarak verilmeyen bir yıkım işini ise insanlar kafasına göre gidip yıkamazlar. Bu da ayrı bir rezalettir” derken, MHP İl Genel Meclisi Üyesi Osman Dilek ise, “Artık usulsüzlük meşrulaştırılmıştır. Buna bir dur demek gerekir” demişti. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti.