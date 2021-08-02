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Elektrik kesintisi faciaya dönüşüyordu

Bursa'nın Kestel İlçesinde Peynirci Baba isimli şarküteri dükkanında çalışan 4 kişi, elektrik kesintisinden sonra devreye jeneratörden sızan gazla zehirlenerek fenalaştı. Yere yığılan 4 kişi çevre esnafını yardımıyla kurtarıldı.

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Kestel İlçeşi Nizamettin Yalvak Caddesi’nde Peynirci Baba isimli şarküteri dükkanında kesilen elektrik sonrası jenaratör devreye girdi. Bir süre sonra jenaratörden sızan gaz, işyerindeki 4 kişiyi etkiledi.

Zehirlenen 4 kişi fenalaşıp yere yığılırken, yardımlarına çevredeki esnaf ve vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Fenalaşan 4 kişi, 112 ekipleri tarafından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şarküteri çalışanlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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