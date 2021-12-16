‘Emekçinin 111 doları, Erdoğan yapımı krize heba edildi’

Asgari ücretin 4 bin 253 TL olarak açıklanmasının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Erdoğan'ın sebebi olduğu ekonomik kriz, senenin başında 385 dolar olan asgari ücreti, son zamma rağmen, bugün 274 dolara indirdi. Emekçinin 111 doları, Erdoğan yapımı krize heba edildi. Hala "hep birlikte fedakarlıktan" bahsediyor. Fedakarlık yapmak için 5'li çeteniz önden buyursun” açıklamasında bulundu.

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Asgari ücret yüzde 50,54'lük artışla 2022 yılı için net 4 bin 253 TL oldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücreti açıkladığı basın toplantısında, “Hesabı dolar üzerinden yaparak asgari ücreti tespit etmek gerekir” diyenlere cevaben, “Sizin geçmişinizde acaba Türk Lira'sının olduğu ülkede insanları dolarla mı çalıştırıyorsunuz? Bizim paramız bellidir. O da Türk Lirası'dır” ifadelerini kullandı.

“BEŞLİ ÇETEYE DOLARLA, EMEKÇİNİN ÜCRETİNE GELİNCE…”

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından CHP'den ilk açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Beşli çeteye dolarla, avroyla ihaleleri dağıtan Erdoğan; iş emekçinin ücretini belirlemeye gelince “bizim paramız bellidir, o da Türk Lirasıdır” diyor. Aynı aydınlanmayı dolarla, avroyla dağıttığınız ihalelerin Türk Lirasına çevrilmesinde de bekliyoruz” dedi.

“EMEKÇİNİN 111 DOLARI HEBA EDİLDİ”

Asgari ücreti yorumlayan Öztrak, “Erdoğan’ın sebebi olduğu ekonomik kriz, senenin başında 385 dolar olan asgari ücreti, son zamma rağmen, bugün 274 dolara indirdi. Emekçinin 111 doları, Erdoğan yapımı krize heba edildi. Hala “hep birlikte fedakarlıktan” bahsediyor. Fedakarlık yapmak için 5’li çeteniz önden buyursun” ifadelerini kullandı.

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