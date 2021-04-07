Emekli amirallerin bildirisi nedir, ne yazıyor? İşte tam metni…

Son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili emekli amiraller tarafından hazırlanan metin gündeme oturdu. 104 emekli amiralin isminin yer aldığı bildiride “Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır.” ifadeleri yer alıyor.

EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİ METNİ

*Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır.

*Türk Boğazları, dünyanın en önemli suyollarından biri olup, tarih boyunca çok uluslu antlaşmalara göre yönetilmiştir. Bu antlaşmaların sonuncusu ve Türkiye'nin haklarını en iyi şekilde koruyan Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir.

*Montrö, Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup Karadeniz'i barış denizi yapan sözleşmedir. Montrö, Türkiye'nin herhangi bir savaşta, savaşan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir.

*Montrö, Türkiye'nin II. Dünya Savaşında tarafsızlığını korumasına imkân yaratmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle, Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına, masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz.

*Diğer taraftan; son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur.

*TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK'nin, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir.

*Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk’ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz.

*Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir. Türk Milletinin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, Ana ve Mavi Vatan'ın koruyucusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir.

*Ülkemizin her köşesinde denizde, karada, havada, iç güvenlik bölgesinde ve sınır ötesinde fedakârca görev yapan, Mavi Vatandaki hak ve menfaatlerimizin korunması için Atatürk'ün gösterdiği yolda canla başla çalışan cefakâr Türk Denizcilerimizin

yanındayız.

KATILAN EMEKLİ AMİRALLER

1.E. Amiral Ergun MENGİ

2.E. Amiral Alaettin SEVİM

3.E. Amiral Nazif ÖZDAĞDEVİREN

4.E. Amiral Işık BİREN

5.E. Amiral Ahmet ŞENOL

6.E. Amiral Hasan HOŞGİT

7.E. Amiral Vedat ERSİN

8.E. Amiral Metin AÇIMUZ

9.E. Amiral Atilla KEZEK

10.E. Amiral Nurhan KAHYAOĞLU

11.E.Amiral Önder ÇELEBİ

12.E.Amiral Metin POYRAZLAR

13.E.Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU

14.E.Amiral Engin BAYKAL

15.E.Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ

16.E.Amiral Atilla KIYAT

17.E.Amiral Vehbi ALPMAN

18.E.Amiral Celal PARLAKOĞLU

19.E.Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL

20.E.Amiral Serdar DÜLGER

21.E.Amiral Abdullah METE

22.E.Amiral Ertan DEMİRTAŞ

23.E Amiral Orhun ÖZDEMİR

24.E.Amiral Ersin GÜLER

25.E.Amiral Nadir KINAY

26.E.Amiral Hüseyin HOŞGİT

27.E Amiral İlker GÜVEN

28.E.Amiral Baha EREN

29.E.Amiral Abdullah GAVREMOĞLU

30.E.Amiral Şükrü BOZOĞLU

31.E.Amiral Hakan ERCAN

32.E.Amiral Mesut ÖZEL

33.E.Amiral Taner EZGÜ

34.E.Amiral İbrahim AKIN

35.E.Amiral Ömer AKDAĞLI

36.E.Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU

37.E.Amiral Taner BALKIŞ

38.E.Amiral İzzet ARTUNÇ

39.E.Amiral Hakan ERAYDIN

40.E.Amiral Mehmet Ali ÇINAR

41.E.Amiral Deniz DAĞLILAR

42.E.Amiral Yalçın ERTUNA

43.E.Amiral Türker ERTÜRK

44.E.Amiral Aydın CANEL

45.E.Amiral Sami ÖRGÜÇ

46.E.Amiral Yalçın KAVUKÇUOĞLU

47.E.Amiral Nazım ÇUBUKÇU

48.E.Amiral Ahmet AKSOY

49.E.Amiral Can ERENOĞLU

50.E.Amiral Doğan HACİPOĞLU

51.E.Amiral Abdullah AKGÜL

52.E.Amiral Aziz ÖZTÜRK

53.E.Amiral A. Serdar AKINSEL

54.E.Amiral İlker GÜVEN

55.E.Amiral Mustafa İPTEŞ

56.E.Amiral Caner BENER

57.E.Amiral Nejat BERKSUN

58.E.Amiral Kadir SAĞDIÇ

59.E.Amiral Tayfun TANSAN

60.E.Amiral İskender YILDIRIM

61.E.Amiral Ali Yüksel ÖNEL

62.E.Amiral Uğur YİĞİT

63.E.Amiral Mustafa ÖZBEY

64.E.Amiral Cem GÜRDENİZ

65.E.Amiral Bülent BOSTANOĞLU

66.E.Amiral Murat BİLGEL

67.E.Amiral Cengiz ALPÖZÜ

68.E.Amiral Serdar Okan KIRÇİÇEK

69.E.Amiral Tufan MİMİR

70.E.Amiral Turgut TUFAN

71.E.Amiral Turhan ÖZER

72.E.Amiral Alper TEZEREN

73.E.Amiral Mustafa ÜLTANUR

74.E.Amiral Ruhsar SÜMER

75.E.Amiral Cemal ÜREN

76.E.Amiral Gündüz Alp DEMİRUS

77.E.Amiral Deniz CORA

78.E.Amiral Gürkan İNAN

79.E.Amiral Atilla TONGUÇ

80.E.Amiral Mustafa KARASABUN

81.E.Amiral Erol YÜKSEL

82.E.Amiral Özbek GÜRGÜN

83.E.Amiral Bülent OLCAY

84.E.Amiral Nejat GÜLDİKEN

85.E.Amiral Turgay ERDAĞ

86.E.Amiral İsmail TAYLAN

87.E.Amiral Aydın GÜRÜL

88.E.Amiral Raif NALDEMİR

89.E.Amiral Numan ALANSAL

90.E.Amiral Tanzar DİNÇER

91.E.Amiral Erol ADAYENER

92.E.Amiral Haluk Sayın

93.E.Amiral Ferhat FERHANOĞLU

94.E.Amiral Mehmet Ali ÖZGÜVEN

95.E.Amiral Ali Sadi ÜNSAL

96.E.Amiral Doğan DENİZMEN

97.E.Amiral Taner AKKAYA

98.E.Amiral Necati KURT

99.E.Amiral Tayfun URAZ

100.E.Amiral Engin HEPER

101.E. Amiral Hayati Bilgiç

102.E. Amiral Hasan Nihat DOĞAN

103.E. Amiral Ömer Bayram ÇETİN

104.E.Amiral Mithat Kemal ALGÜL

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