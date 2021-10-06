Emekli vatandaşın isyanı: Maaşım bir zenginin ayakkabı boyası…

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na dert yanan 60 yaşındaki emekli vatandaş, "Emekli maaşım, bugün bir zenginin ayakkabı boyası. 30 sene hizmet vermişim ben bu bayrağıma, vatanıma, milletime, neden ben mağdur oluyorum kendi ülkemde? Çok perişanım. Ben marketime giremiyorum, kasabıma giremiyorum. Ne yapmam lazım? Ekmeğimi alamıyorum. Allah’ın verdiği cana da isyan etmiyorum. Ben eve gidiyorum eşim çocuğum yüzüme bakıyor" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün Ankara’nın Etimesgut ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşla görüştü. Ziyaretlerinde Davutoğlu'na emekli bir vatandaşın isyanı dikkat çekti.

“MAAŞIM BİR ZENGİNİN AYAKKABI BOYASI”

Zamlara isyan eden 60 yaşındaki ve 3 çocuk sahibi emekli vatandaş, emekli maaşının ailesini geçindirmeye yetmediğinden yakınarak iş aramak zorunda kaldığını söyledi.

Vatandaş, “Emekliyim ama benim emekli maaşım, bugün bir zenginin ayakkabı boyası” yakınmasında bulundu.

“30 SENE HİZMET VERDİĞİM ÜLKEMDE MARKETİME, KASABIMA GİREMİYORUM”

Emekli vatandaşın feryadı şöyle devam etti:

* 60 yaşındayım. 30 sene hizmet vermişim ben bu bayrağıma, vatanıma, milletime, neden ben mağdur oluyorum kendi ülkemde? Çok perişanım. Ben marketime giremiyorum, kasabıma giremiyorum. Ne yapmam lazım? Ekmeğimi alamıyorum. Allah'ın verdiği cana da isyan etmiyorum. Ben eve gidiyorum eşim çocuğum yüzüme bakıyor.

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