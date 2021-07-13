Emekliye 2 bin liralık bayram ikramiyesi teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP'li milletvekillerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na sunduğu teklifte, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun emekliye bayram ikramiyesinin bin 100 TL olarak belirlendiği maddesini 2 bin TL olarak değiştirilmesi önerildi. Gerekçe olarak pandemi ve enflasyon koşullarında emeklinin çektiği sıkıntılar gösterildi.

TBMM Genel Kurulu'nda oylanan teklif AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

“KURBANLIKLAR 2 BİN TL’DEN BAŞLIYOR, ONU DA ÇOK GÖRDÜLER”

CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, “Emeklinin ikramiyesinde enflasyon farkını iç ettiler. 1000TL'ye yapa yapa 100TL'lik güncelleme yaptılar. Kurbanlıklar 2000 TL'den başlıyor. Bari bu bayramda emekliye 2000 TL ikramiye verin, emekli kurban kesebilsin, ailesiyle rahat bir bayram geçirsin dedik. Onu da çok gördüler” diyerek tekpi gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise, “Kurbanlıklar 2000 TL'den başlıyor. Bari bu bayramda emekliye 2000 TL ikramiye verin, emekli kurban kesebilsin, ailesiyle rahat bir bayram geçirsin diye önerge verdik. AKP ile MHP reddetti. Onu da emekliye çok gördüler” dedi.