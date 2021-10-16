Emine Erdoğan: Tarih çocukların tutuklandığını yazacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, " Tarih sayfalarında çocukların tutuklandığı bir dünya yazılacak. Bu satırlara insanların evlerinin çalındığı ve haklarını arayamadığı da eklenecek. Dünyanın tüm bunları görmezden geldiği derin bir uykuya sarıldığı anlatılacak. İnsanlık çocuklara çevrilmiş namluların fotoğraf karelerini kendine nasıl açıklayabilir" dedi.

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Hepimiz Meryemiz Platformu tarafından Bahçelievler’de “Kudüs’ün Meryemleri Sönmeyen Kandillerdir” konulu konferans düzenlendi.

Konferansa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Yardımcısı Emrullah Aydın ve Tunus, Fransa, Katar, Almanya, İngiltere’den çok sayıda davetli katıldı. Konferans Kudüs’te yaşananları anlatan belgeseli gösterimi ile başladı.

Kudüs’te verilen mücadelenin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir. Müslümanlar için inşa edilen ikinci mesciddir. Peygamberimizin miraca yükseldiği yerdir. Peygamber efendimiz hadislerinde bu mekanın kutsiyetini ifade etmiştir. Dolayısıyla bu hadis-i şerifler bizim için Kudüs’e karşı sorumluluklarımızı hatırlatan uyarılardır. Kudüs, ilahi tebliğe şahit olmuş peygamberler şehridir.

Büyük bir anlamlar deryasıdır. Hepimizin kalbinin orada attığını biliyorum. Bildiğiniz gibi Osmanlı hakimiyeti altında olduğu dönemde farklı din ve mezhepler burada barış iklimi yaşadılar. Tarih sayfalarında çocukların tutuklandığı bir dünya yazılacak. Bu satırlara insanların evlerinin çalındığı ve haklarını arayamadığı da eklenecek. Dünyanın tüm bunları görmezden geldiği derin bir uykuya sarıldığı anlatılacak.

İnsanlık çocuklara çevrilmiş namluların fotoğraf karelerini kendine nasıl açıklayabilir? Bu çocuklar başlarını kaldırdıklarında uçan balonlar değil gökten yağan bombaları görüyorlar. Üzeri silah dolu İsrail askerinin karşısında küçücük yumruğunu kaldırmak zorunda kalan kız çocukları hepimizin kalbini paramparça ediyor. Kadınların her yerinde dezavantajlı olduğu düzende Filistin’de kadın olmanın zorluğunu gösterdiniz. Allah sizlerden razı olsun.”

DHA