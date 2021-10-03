Emine Erdoğan’ın yemek kitabı Meclis gündeminde

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)’nın denetim raporlarının Ajansın kuruluşunun üzerinden iki yıldan fazla geçmesine rağmen TBMM’ye gönderilmediğini söyledi. Ajansın son dönemde “Aşılıyım” yazılı maske reklamları ve Emine Erdoğan’ın yemek kitabının basım ücretini karşılaması gibi skandallarla gündeme geldiğini hatırlatan Budak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi.

İsmail AKDUMAN

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CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını Meclis gündemine taşıdı. Budak konuyla ilgili yaptığı çaklamad; “Turizm işletmeleri elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin bir bölümünü 2019 yılından beri ‘turizm payı' adı altında TGA'ya ödüyorlar. Kanuni zorunluluk olmasına rağmen TGA'nın hem Sayıştay tarafından Meclis'e gönderilmesi gereken denetim raporları hem de internet sitesinde ilan edilmesi gereken faaliyet raporları ortada yok. TGA, tam bir kara kutuya dönüştü” dedi.

“ÜLKEYİ İYİCE BABALARININ ÇİFTLİĞİNE DÖNÜŞTÜRDÜLER”

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı daha kurulurken hem denetim hem de temsil konusunda sorunlar olduğunu Meclis'te sürekli dile getirdiğini hatırlatan Budak, şöyle konuştu; “Turizm sektörünü sınırlı olarak temsil eden bu Ajansın faaliyetleri tam bir muamma. Ajans ne kadar gelir elde etti, bunları hangi işlerde kullandı, bilmiyoruz. Kanunla Sayıştay denetiminden kaçırdıkları ajansın, özel şirketler tarafından hazırlanan denetim raporlarının Sayıştay'a iletilmesi ve Sayıştay tarafından bu raporların her yıl TBMM'ye gönderilmesi kanuni bir zorunluluk. Ayrıca Bakanlığın çıkardığı yönetmeliğe göre de, ajansın faaliyet raporlarının her yıl internet sitesinden ilan edilmesi gerekiyor. Buna rağmen ortada ne bir denetim raporu ne de açıklanmış bir faaliyet raporu var. Ülkeyi iyice babalarının çiftliğine dönüştürdüler. Kendi çıkardığı kanunları bile ihlal etmekten çekinmeyen bir iktidar, güzel ülkemize derin yaralar açmaya devam ediyor”

Budak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a şu soruları yönetti:

-2019 yılından beri Turizm sektöründe faaliyet gösterilen işletmelere ne kadar turizm payı tahakkuk ettirilmiştir?

-Tahakkuk ettirilen miktarın ne kadarı tahsil edilmiştir?

-Turizm payı ödemelerini yerine getirmeyen kaç işletmeye ceza kesilmiştir?

-Kesilen cezaların toplam tutarı ne kadardır?

– Ajans, bütçesini hangi faaliyetler için harcamıştır?

-Yönetmelikte açıkça belirtilmesine rağmen, neden hala Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı için bir faaliyet raporu ilan edilmemiştir?

– Ajansın denetim raporları TBMM'ye neden gönderilmemektedir?”