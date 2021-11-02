Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Pandemide dolandırıcılık suçlarında artışlar oldu

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, pandemi sürecinde telefonla ve internetten dolandırıcılık suçlarında artışlar yaşandığını açıkladı.

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Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Aktaş burada İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve müdür yardımcıları tarafından karşılandı.

Tören mangasını selamladıktan sonra şeref defterini imzalayan Aktaş, yapılan çalışmalar hakkında Ağırlar’dan bilgi aldı. Aktaş, daha sonra Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği ile Eskişehir Trafik Okulu ve Uygulamalı Eğitim Pisti’nin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Aktaş, bir gazetecinin kripto para dolandırıcılığı ile ilgili sorusu üzerine, “Maalesef bu pandemi süreci ile birlikte telefonla ve internetten dolandırıcılık suçlarında artışlar oldu. KOM Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda 81 ilimizde, diğer tüm suç alanlarında olduğu gibi bu dolandırıcılık, tefecilik ve benzeri suç türleri ile mücadele etmeye devam ediyoruz” dedi.