Emniyet Müdürlüğü: Yasak ırklar için 14 Ocak son gün

Aydın Emniyet Müdürlüğü, 5199 Hayvanları Koruma Kanununda yapılan son düzenlemeyle tehlikeli ırklar olarak nitelendirilen köpeklerin kısırlaştırılarak, sisteme kaydedilmeleri için 15 günlük süre kaldığını duyurdu.

Latif SANSÜR

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Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, “Kanunda American Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, American Staffordshire Terrier, American Bully ırkı köpekler tehlike arz eden hayvanlar olarak belirlenmiş.

Hayvan sahiplerince genelge yürürlüğe girdiği tarihte sahiplerinin elinde bulundurulan söz konusu hayvanların kısırlaştırılarak 14 Ocak 2022 tarihine kadar PETVET sistemine kaydettirilmek üzere İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurulması gerekiyor” denildi.

CEZASI KÖPEK BAŞINA 11 BİN LİRA

Yasak ırklar için belirlenen tarihe kadar kaydettirilmeyen hayvanlara el konulacağı, bu hayvanların belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürüleceği ve hayvan başına on bir bin Türk lirası idarî para cezası verileceği belirtildi.

Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan hayvanların kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacağı, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamayacağı uyarısında bulunuldu.

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