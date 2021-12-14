Emniyet müdürü kripto para vurgunundan gözaltına alındı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen kripto para operasyonu kapsamında 2. Sınıf Emniyet Müdürü K.A. Ankara'da gözaltına alındı. Aynı zamanda TFF Temsilciler Kurulu Başkanı olan K.A. Trabzon'a götürüldü.

İsmail AKDUMAN

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Ankara merkezli kurulan bir şirket ile yöneticileri hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasının ardından, Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti.

Polis, Ekim ayında Trabzon merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon yapılarak 18 kişi gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan zanlılardan, şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapan ve Trabzon’da bir banka şubesinde çalıştığı dönemde müşterilerin hesaplarından zimmetine para geçirdiği için işten atılan Başak Şentürk ile babası Zekai Şentürk “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

EMNİYET MÜDÜRÜ DE GÖZALTINA ALINDI

Kripto para dolandırıcılığı ile soruşturmaya devam eden Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla TFF Temsilciler Kurulu Başkanı olan 2. Sınıf Emniyet Müdürü K.A Ankara’da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan emniyet müdürü ifadesine başvurulmak üzere Trabzon’a gönderildi. Savcılığın başlattığı soruşturmanın geniş kapsamlı olarak devam ettiği belirtildi.

Öte yandan Başak Şentürk ve babası saadet zinciri yapısıyla aralarında eski futbolcular, teknik direktörler, hakemler, polis ve adliye çalışanlarının bulunduğu kişilerinden yaklaşık 450 milyon lira topladıkları ortaya çıkmıştı.

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