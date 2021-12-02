Emniyet, yılbaşı öncesi ele geçirilen 10 bin şişe içkiyi sergiledi

İstanbul’da yılbaşı öncesi denetimlerini artıran polis ekipleri piyasa değeri 5 milyon 500 bin lira olan, 10 bin şişe sahte içki, bin 275 litre alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Habip ATAM

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Operasyon, Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Yılbaşı öncesi alkollü içecek kaçakçılığı ve sahte içki ihbarlarıyla ilgili çalışmalarını yoğunlaştıran polis, bazı şüpheliler tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından Başakşehir, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

10 BİN ŞİŞE İÇKİ

Baskın düzenlenen adreslerinin birinde şüphelilerin, metil alkolden tersiyet butil alkol ürettiği öne sürüldü. Damıtma yoluyla üretilen tersiyet butil alkolün kullananlarda sağlık risklerine sebep olduğu belirtildi. Diğer adreslerde yapılan aramalarda, 10 bin 7 şişe tersiyer butil alkolden üretilmiş içki, bin 275 alkol, 70 litre metil alkol, 4 bin 950 şişe kapağı, 450 boş alkollü içecek şişesi, 33 bin 400 etiket, 15 bin 500 bandrol, bir de kapak kapatma makinesi ele geçirildi.

DÖRT ŞÜPHELİ YAKALANDI

Piyasa değeri 5 milyon 500 bin lira olan sahte içkilerle ilgili 4 şüphelinin yakalandığı ve haklarında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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