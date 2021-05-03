Emniyet’in ‘kayıt’ genelgesinin iptali için dava

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polisleri görev yaparken kaydeden kişilerin engellenmesinin ve adli işlem yapılmasına yönelik yayınladığı genelge tartışma yaratmıştı.

İçişleri Bakan Soylu gelen eleştirilere “Burada ne Anayasa ne de demokrasi ihlali vardır” diyerek yanıt vermişti. Söz konusu genelge yargıya taşındı ve Ankara ile Diyarbakır Baroları, genelgenin iptali için Danıştay’a başvurdu.

CHP’nin de genelgeye ilişkin Danıştay'da bugün dava açması bekleniyor. Başvuru MYK sonrası Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığında hukuk birimi tarafından yapılacak.