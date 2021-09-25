En çok vaka görülen Trabzon’da ne tedbir var ne denetim

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı, illere göre haftalık Covid-19 vaka haritasına göre, nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü kent olan, 538,61 ile Trabzon'da cadde ve sokaklardaki kalabalık endişe uyandırıyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını gösteren güncel insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre, nüfusa oranla en çok vaka görülen kent, 538,61 ile Trabzon oldu. Cadde ve sokaklardaki kalabalık dikkat çekerken, maske kuralına genellikle uyulmadığı görüldü.

Kentte yaşayan Süleyman Önal, “Trabzon’da kimse maske takmıyor. Ne tedbir var ne denetim. Aşı olmayan insanlara kontrol yok. Sokakta sanki korona yokmuş gibi insanlar dolaşıyor. Her yer kalabalık. Denetimin sıkı olması gerekiyor” diye konuştu.

MASKE YOK, MESAFE SIFIR

Şehrin kalabalık olduğuna ve turistlerin maske takmadığına dikkat çeken Oğuz Şişman, “Açık alanlarda toplum baskısı nedeni ile çoğu insan maske takıyor. Bazı kişiler ise takmıyorlar ama onlar azınlıkta olanlar. Lokanta ve kafeteryalarda insanlar dip dibe oturuyor. Mesafe sıfır. Adam yemek yiyecek, diye zaten maske takamıyor. Kimsenin pandemi kurallarına uyduğu yok. Saldı herkes artık. Zaten turist mevsimi. Turistler kesinlikle maske takmıyorlar. Uyarıyoruz, aldırış etmiyorlar” dedi.



Kemal Kalmuk ise “Kent genelinde kurallara uyulmuyor. İnsanlarımız bilinçsiz, sorumsuz. Paranoyak olanlarımız da var. Kurallara inanmayan da var. Maske kuralı artık hiçe sayılmaya başlandı. Maske sadece kendine değil, karşı tarafa da saygıyı gösterir. Trabzon bu gidişle ilk sıradan asla inemez. İnsanları duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

DHA