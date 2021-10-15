Enflasyon yükselip işsizlik artarken ekonomiyle ilgili ankette dikkat çeken sonuç
Eylül 2021 tarihli ankete katılan seçmenlerin yüzde 55'i "Mevcut hükümet ekonomik sorunları çözemez" dedi. Ankete katılan AKP'lilerden yüzde 25,6'sı, MHP'lilerin yüzde 40'ı mevcut hükümetin ekonomiyi düzeltemeyeceğini söyledi. "Ekonomik sorunları muhalefet çözer" sorusuna "Evet" oyu verenler çoğunluğu oluştururken, AKP'lilerin yüzde 19,8'i, MHP'lilerin yüzde 27'si "Ekonomik sorunları muhalefet çözer" dedi.
MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Türkiye'nin Nabzı Eylül 2021 araştırmasından ‘Ekonomik sorunları kim çözebilir' anketinin sonuçlarını paylaştı.
SEÇMENLERİN YÜZDE 55'İ EKONOMİDEN UMUTSUZ
“Mevcut hükümetin ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunları çözebileceğine inanıyor musunuz?” sorusuna yanıt veren seçmenlerden yüzde 40,5'i ‘Evet', yüzde 54,8'i ‘Hayır', yüzde 4,7'si ‘Fikrim yok' cevabını verdi.
AKP'LİLERİN YÜZDE 25'İ, MHP'LİLERİN YÜZDE 40'I ‘EKONOMİ DÜZELMEZ' DİYOR
Ankete katılan AKP'lilerin yüzde 69,4'ü ‘Mevcut hükümet ülkenin ekonomik sorunlarını çözebilir' derken yüzde 25,6'sı ise ‘Çözemez' dedi.
Ankete katılan MHP'lilerin yüzde 58,9'u ‘Mevcut hükümet ülkenin ekonomik sorunlarını çözebilir' cevabını verirken, yüzde 39,8'i ise ‘Çözemez' dedi.
‘MUHALEFET ÇÖZER’ DİYENLER ÇOĞUNLUKTA
Türkiye'nin Nabzı Eylül 2021 araştırmasına “Muhalefet ekonomik sorunları çözebilir mi?” sorusu da soruldu. Bu soruya seçmenin yüzde 45,7'si ‘Evet', yüzde 45,1'i ‘Hayır', yüzde 9,2'si ‘Fikrim yok' cevabını verdi.
AKP VE MHP’LİLERDEN MUHALEFETE DESTEK OYU
“Muhalefet ekonomik sorunları çözebilir mi?” sorusuna oy veren AKP'liler arasında ‘Evet' diyenlerin yüzde 19,8, MHP'de ise yüzde 27,7 olduğu görüldü.