Engin Altay’dan Ali Erbaş’a: Senin rehberin Erdoğan değil, Kur’an

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın son dönemdeki açıklamalarına ve 30 Ağustos haftasındaki Cuma hutbesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermemesine tepki gösterdi. Altay, “Son zamanlardaki uygulamalarına baktığımda ona sadece şunu derim: Allah’tan kork. Sen Diyanet İşleri Başkanı’sın. Senin rehberin Erdoğan değil, senin rehberin Kur’an. Böyle bak hayata. Konuşurken de böyle konuş” dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de basın açıklaması gerçekleştirdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tepki gösteren Altay, şu ifadeleri kullandı:

“ALLAH'IN TAHSİLDARLIĞINA SOYUNMAK GİBİ BİR YAKLAŞIMLARI DA VAR”

“Diyanet İşleri Başkanımız bu günlerde çok konuşuyor. Biz dinimize ve diyanetimize saygılı milletiz. Diyanet İşleri Başkanı'nın oturduğu koltuğun gerektirdiği niteliklere sahip bir şekilde, o davranışlar içerisinde kalması milletimizin beklentisidir. 30 Ağustos'ta içinde Atatürk olmayan bir duanın altında Diyanet İşleri Başkanı'nın imzası vardır. Biz de söyleyince kızılıyor. Bunların, Allah'ın tahsildarlığına soyunmak gibi bir yaklaşımları da var ama bu memlekette, ‘Allah'tan kork' denecek son kişi Diyanet İşleri Başkanı'dır.

“ALLAH'TAN KORK”

Ama son zamanlardaki uygulamalarına baktığımda, neticede hepimizin çok saygı duyduğu ve duyması gerektiği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başındadır, ona sadece şunu derim: Allah'tan kork. Sen Diyanet İşleri Başkanı'sın. Senin rehberin Erdoğan değil, senin rehberin Kur'an. Böyle bak hayata. Konuşurken de böyle konuş.”

Gayrette-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi'nde istasyonların simgesi olarak U harfinin tercih edilmesini eleştiren Altay, şu açıklamalarda bulundu:

“BABASINDAN MİRAS MI KALMIŞ, MERAK EDİYORUM”

“Zihinlerde böldükleri Türkiye'yi şimdi tabelalarda da bölüyorlar. ‘Biz ve onlar' sözünü sık kullanan Erdoğan, en sonunda şunu da yaptı: (İstanbul metrosunun simgesinin ‘U' harfi olarak değiştirildiği görseli göstererek) Bu İstanbul'da iki tane metro tabelası; Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metroların üzerinde ‘U' harfi var. Eskiden ‘M' idi. İBB'nin yaptıklarında da ‘M' var. Şimdi Ekrem İmamoğlu bu ‘M' harfini, ‘İ' harfi mi yapsın, ‘E' harfi mi yapsın… Ya da bu metro, (‘U' harfinin kullanıldığı görseli göstererek) gerçekten Erdoğan'ın ve kabinesinin babasından miras mı kalmış, merak ediyorum.

“ERDOĞAN'IN KENDİNDEN OLMAYANA BAKIŞININ SOMUT GÖSTERGESİ”

İşte bu bölücülüktür. Bu fitnedir. Bu fesattır. Bu ayrışmadır. Bu ötekileştirmedir. Metro metrodur; Ulaştırma Bakanlığı yapsa işletse ne olur, İBB yapsa işletse ne olur? Böyle bir tabela ayrımı, Erdoğan'ın 84 milyona, kendinden olmayana bakışının en tipik ve somut göstergesidir. Yazıktır, günahtır.”