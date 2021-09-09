Ensar Vakfı Yurt Müdürü’ne özel akademik kadro

Akademide torpil ve isme özel kadro iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Balıkesir Üniversitesi, muhasebe ve vergi bölümüne "İktisat lisans mezunu, Liderlik ve Küresel Girişimcilik alanında tezli yüksek lisans" yapmış öğretim görevlisi alımı için ilan verdi. İlanda yer alan kriterlerin Balıkesir AKP il Yönetim Kurulu Üyesi ve Ensar Vakfı Yurdu Müdürü Hüseyin Murat Uysal'a uyduğu ortaya çıktı.

Halil ATAŞ

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Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlisi almak için ilan verdi. Adrese teslim akademik kadroda kişiye özel şartlar dikkat çekti.

İLANDA ‘KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK’ ŞARTI DİKKAT ÇEKTİ

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, Bigadiç MYO’nun muhasebe ve vergi bölümüne “İktisat lisans mezunu olup Liderlik ve Küresel Girişimcilik alanında tezli yüksek lisans yapmış ve Yükseköğretim Kurumlarında ders verme tecrübesine sahip” öğretim görevlisi alımı ilanı verdi.

KRİTERLERE UYAN TEK İSİM KENDİSİ OLDU

Akademik personel alımı ilanına 59.86 lisans puanı ile başvuran Şeyma E., değerlendirmede elenirken, 59.63 lisans puanı ile başvuran Balıkesir AKP il Yönetim Kurulu Üyesi ve Ensar Vakfı Yurdu Müdürü Hüseyin Murat Uysal’ın kriterlere uyduğu ortaya çıktı.

O ALANDA YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ

AKP’li yönetici Uysal’ın Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde 2018-2020 yılında ‘Yüksek Lisans (Master) -Liderlik ve Küresel Girişimcilik’ alanında yüksel lisans yaptığı öğrenildi.

Bigadiç MYO’nun muhasebe ve vergi bölümüne öğretim görevlisi alımı sınavı 13 Eylül’de yapılacak.

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