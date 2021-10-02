ENSAR yurdundaki öğrenciye 770 lira

Bazı vakıf yurtlarına ayrıcalıklı uygulama yapılması dikkat çekti... CHP’li Kasap, iktidara yakın vakıfların böyle zengin edildiğini ve öğrencilerin bu yurtlara teşvik edildiğini söyledi.

Ali Ekber ERTÜRK

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ENSAR, TÜRGEV, TÜGVA ve İlim Yayma Cemiyeti yurtlarında kalan öğrencilere geçen yıl günlük 8 TL barınma, 13.5 TL de beslenme yardımı yapıldı. Toplamda aylık 645 TL olan ödeme bu yıl 770 TL'ye yükseltildi. Devlet yurtlarında kalan öğrencilere de aynı miktar yardım yapılıyor. Ancak diğer özel yurtlarda kalan öğrencilere yardım verilmeyerek, bazı vakıf yurtlarına ayrıcalıklı uygulama yapılması dikkat çekiyor.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap konuyla ilgili TBMM'ye verdiği önerge ile “Hangi vakıflara ait yurtlarda kalan öğrencilere toplamda ne kadar ödeme yapılıyor?” diye sordu. Özel yurtların bu durumdan neden yararlanamadığını da soran CHP'li Kasap, iktidara yakın vakıfların bu yolla zengin edildiğini ve öğrencilerin bu yurtlara teşvik edildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gençlik ve Spor Bakanlığı ENSAR, TÜRGEV, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti gibi vergi muafiyeti tanınan vakıf ve derneklere ait yükseköğrenim yurtlarına özel ihtimam gösteriyor. 4 Eylül 2021 tarihli yönetmelik ile İstanbul, Ankara, İzmir illerinde toplam üç yurdu ya da bu illerin herhangi birinde üç yurdu olan vakıflara ait yurtlar teşvik ediliyor. Bu düzenleme Anadolu şehirlerinde faaliyet gösteren benzeri yurtlar aleyhine bir durum oluşturduğu gibi aynı durumdan özel yurtlarda kalan milyonlarca öğrenci neden yararlanamıyor? Bu konuya bir açıklık getirilmeli.”