Erbakan’dan AKP’ye ekonomi eleştirisi: İhrama girmiş Kemal Derviş olmaktan kurtulun

Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, hükümetin 3 tane gider kaleminin ‘faiz, imtiyazlılara para aktarılması ve israf kalemi’ olduğunu belirterek, “Gelin Milli Görüşün ekonomik modeli olan adil düzeni uygulayın ve ihrama girmiş Kemal Derviş olmaktan kurtulun” dedi. İktidara yakınsan 3-5 maaş alındığını, 3 tane diplomalıların bile işsiz kaldığına dikkat çeken Erbakan, “Maalesef partilerinin ismi adaletle başlamasına rağmen 19 yılın sonunda adalet A’sı bile kalmadı” diye konuştu.

Veli TOPRAK

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Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, hükümetin 3 tane gider kaleminin ‘faiz, imtiyazlılara para aktarılması ve israf kalemi' olduğunu belirterek, “Gelin Milli Görüşün ekonomik modeli olan adil düzeni uygulayın ve ihrama girmiş Kemal Derviş olmaktan kurtulun” dedi.

19 YILIN SONUNDA ADALETİN A'SI KALMADI: Erbakan, partisinin Arnavutköy kongresinde konuştu. Ülkede bir çok adaletsiz uygulama ile karşılaşıldığını belirten Erbakan, şöyle konuştu :

* Günümüzde maalesef iktidara yakınsan 3 tane, 5 tane, 10 tane maaşın hazır ama değilsen istersen 3 tane diploman, yüksek lisansın olsun. Sınavdan en yüksek notu da alsan mülakatta eleniyorsun.

* Türkiye'nin neresine giderseniz gidin bir arsanın imar hakkı arsanın sahibine göre belirleniyor. Eğer AK Partili ise 12 emsal değilsen 2 emsal zor alıyorsun. Buna bizzat şahidim. Bir davada karar verilecek adamına göre karar veriliyor. Aynı kanunlar aynı suç ama sonuç farklı…

* Yerine göre ‘biz de Milli Görüşçüyüz' diyorlar ama daha Milli Görüş'ün M'sini anlamamışlar. Milli Görüş'ün ‘M'si adaletle başlar. Her şeyin başı adalettir. Adaletin olmadığı bir ülkede, ehliyet ve liyakatin geçer akçe olmadığı bir devlet yönetiminde huzurun ve barışın tesis edilmesi mümkün olmaz.

* Ekonomik gelişme, büyüme ve yatırım olmaz. Ancak maalesef partilerinin ismi adaletle başlamasına rağmen 19 yılın sonunda adalet A'sı bile kalmadı” dedi.

TÜİK YENİ İCATLAR YAPIYOR: Erbakan, devlet kurumlarının hepsinde sıkıntı bulunduğunu kaydederek, “İsminin başında Milli ibaresi var ama eğitimimiz Amerikan Fulbright Komisyonuna teslim edilmiş durumda. Tarım Bakanlığı Bill Gates vakfına teslim olmuş. Sağlık Bakanlığı DSÖ'nün şubesi olmuş. TÜİK dünyada ilk kez fiyatlar yükseldikçe düşen enflasyon oranı icat ediyor. Bir diğer icatları da işsiz sayısı arttıkça düşen işsizlik oranı. Dünyanın hiçbir yerinde bunu göremezsiniz. Milletin Meclisi'nin hiçbir fonksiyonu kalmamış, her şey sadece Külliyeden idare edilir hale gelmiş. Merkez Bankası'nın hali de zaten ortada” dedi.

‘İHRAMA GİRMİŞ KEMAL DERVİŞ': Ekonomi yönetimine ilişkin eleştirilerini sıralayan Erbakan, şunları söyledi:

* Hükümetimizin 3 tane gider kalemi var. Faiz giderleri, imtiyazlılara kaynak aktarılması ve israf kalemi…Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Programa göre önümüzdeki 3 sene ödenecek faiz ödemesi 852 milyar TL olacak.

* Allah'tan faizi sevmeyen bir hükümetimiz var!? Sevseler acaba başımıza neler gelecek? Yapılan hesaba göre önümüzdeki yıl her bir saat başına 10 bin asgari ücretlinin maaşı kadar faiz ödenecek.

* 2. Gider kalemi olan imtiyazlılara kaynak aktarılmasına da en çarpıcı örnek yapım aşamasında olan Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin 15 avro, yani Türk parasıyla 165 TL olan geçiş ücretiyle ilgili sosyal medyada yapılan bir espride dediler ki ‘Bravo Hükümete 100 sene sonra Çanakkale'yi yine geçilmez yaptılar.

* Bu ücretlerle kimsenin Çanakkale'yi geçeceği yok. Bir de Çanakkale Köprüsü'ne bugüne kadar senede 4 milyonu geçmemesine rağmen verilen 16 milyon 400 bin araç geçiş garantisi garabeti var. Yani geçmeyen 10 milyondan fazla aracın sayısını avro kur farkı ile 83 milyon ödeyecek.

* Hastaneler yapıyorsun hasta garantili. Sadece 5 tane imtiyazlı holdinge bugüne kadar çıkardıkları vergi muafiyeti 128 kez. Her sene milyarlarca lira israfa, lüks makam araçlarına, makam odalarına ve protokol masraflarına gidiyor.

* Bakınız kamudaki araç sayınının Almanya'ya göre 10 katı olmasına rağmen devlet, önümüzdeki sene 2962 tane yeni araç alımı yapacak. İşte Türkiye'nin gerçekleri bunlar. Kardeşlik vazifesi olarak uyarıyoruz gelin Milli Görüş'ün ekonomik modeli olan adil düzeni uygulayın ve ihrama girmiş Kemal Derviş olmaktan kurtulun.

TORPİLLE GELEN HOCALARI İMTİHANA ÇEKECEĞİZ: İktidara geldiklerinde kaliteli nesilleri yetiştirecek olan kaliteli eğitim sistemini hayata geçireceklerini belirten Erbakan, “Üniversite kadrolarına eş dost iktidar torpili ile gelmiş ne kadar hocamız varsa, bunları imtihana tabii tutacağız. İmtihandan geçer not alanlarla devam edeceğiz almayanlarla yollarımızı ayıracağız. İmam Hatip okullarını da tarihi misyonuna ve taşıdığı manaya uyumlu hale getirileceğiz” dedi.

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