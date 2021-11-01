Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Erciyes Üniversitesi, istihdam edilmek üzere, KPSS grubu puan sırası esas alınarak 49 sözleşmeli personeli alımı gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre 49 Sözleşmeli Personel istihdam edecek. 1 Uçak Bakım Makinisti ve 1 Uçuş Teknisyeni kadrosu için KPSS şartı aranmaksızın sözlü sınav yöntemiyle alım yapılacak.

Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) şahsen veya posta yoluyla (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu hariç) yapılabilecek.

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