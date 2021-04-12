Erdoğan açıkladı! Libya’ya 150 bin aşı verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen baş başa görüşmesi sona erdi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Görüşmemizde, dayanışmamızı ve işbirliğimizi daha ileriye taşıma arzumuzu teyit ettik. İki dost kardeş millet olarak bekalarımız ve ay yıldızlarımız için yüzyıllardır kader birliği yaptık.

*Milli Birlik hükümetine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Trablus’taki saldırılar sonrası BM’nin nezdinde meşru desteğimizi verdik. Yapılan çağrıya sadece Türkiye destek vermiş birçok ülke darbeci Hafter’e destek vermiştir.

*Libya’ya verdiğimiz destek yeni katliamların gerçekleşmesini önledi ve ateşkesi sağladı. Bundan böyle önceliğimiz Milli Birlik Hükümeti’nin yanında yer almaktır.

*Türk özel sektörünün Libya’ya geri dönüşünü hızlandıracak adımlar üzerinde fikir birliğine vardık.

150 BİN CORONA AŞISI VERİLECEK

Corona virüsüyle mücadele kapsamında da Libya’ya destek vereceklerini ifade eden Erdoğan, “Yarın 150 bin doz corona aşısını da kendilerine teslim edeceğiz” dedi.