Erdoğan: Afgan ekonomisini ayağa kaldıramazsak…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm bölgemizi etkileyecek bir mülteci krizinin önlenmesi için Afgan ekonomisinin ayağa kaldırılması gerekiyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Liderler Zirvesi'nde konuşma yaptı. Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

– Teşkilatımızdan ekonomik işbirliğimizin güçlendirilmesi bakımından nasıl daha iyi faydalanabileceğimizi belirlememiz önem taşıyor. Ortak hedeflerimize ulaşabilmemiz için gerekli yol haritası ‘2025 Vizyon Belgesi'nde yer alıyor. Bugün onaylayacağımız Aşkabat Eylem Mutabakatı’nı da bu doğrultudaki güçlü irademizi vurgulayan bir belge olarak görüyoruz.

– 8 milyon kilometrekarelik bir alanda yaklaşık 500 milyon nüfusu barındıran coğrafyamızın sunduğu yüksek potansiyelden daha fazla yararlanmalıyız. Ticaret hacmimizi 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için gayretlerimizi yoğunlaştırmalıyız. Bu kapsamda öncelikle 2025 Vizyon Belgesi'nin de stratejik hedefleri arasında yer alan ticaret anlaşması ECOTA'yı yürürlüğe koymalıyız. Maalesef 17 yıldır uygulanamayan bu anlaşmanın bölge içi ticaretin hak ettiği seviyelere ulaşmasını sağlayacak ana enstrüman olduğuna inanıyorum.

– İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız Eco Bank'ta kurumsal ve mali kapasitenin artırılması suretiyle tüm teşkilat üyelerinin katılımıyla kalkınmamızda daha önemli işlevler yerine getirilebilir. Ankara'da bulunan eğitim enstitüsü üyeler arasındaki işbirliğini artırarak insani kalkınmaya ciddi katkılar da bulunmaya başlamıştır. Yine Ankara'da faaliyetlerini sürdüren Gıda Güvenliği Bölgesel Koordinasyon Merkezi de gıda güvenliğinin temini ve bölgemizde tarım sektörünün geliştirilmesinde önemli rol üstlenmektedir.

– Bölgemizde ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve modern İpek Yolu'nun canlandırılması gayretlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı bu bağlamdaki çabalarımızın en somut tezahürüdür. Ülkemizle bölgemiz arasında doğrudan karayolu bağlantısı kuracak Zengezur Koridoru'nun da önemi aşikardır.

– Keza Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüp Geçidi, İstanbul Havalimanı, Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu tamamlayıcı projelerimiz arasındadır. Yine doğu-batı bağlantısına katkıda bulunacak, Filyos Limanı, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çandarlı Limanı projelerinde çalışmalarımız sürüyor. İslamabad-Tahran-İstanbul Karayolunun işlerlik kazanması ve aynı güzergahtaki demiryolu hattının canlandırılması gayretlerini de memnuniyetle karşılıyoruz. Dolayısıyla teşkilatımızı daha çok sahiplenmemiz, reform sürecini devam ettirmemiz ve güçlü bir bütçeyle etkin kılmamız gerektiğine inanıyorum.

– Ciddi bir insani ve ekonomik krizle karşı karşıya bulunan Afganistan'da bir an evvel kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi önemlidir. Ülkenin tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak bir yönetim anlayışının geliştirilmesi ortak temennimiz ve hedefimizdir. Afganistan'da sağlık, eğitim gibi kritik sektörler dahil temel devlet yapılarının işler halde tutulması yönündeki çabaları destekliyoruz.

– Tüm bölgemizi etkileyecek bir mülteci krizinin önlenmesi için Afgan ekonomisinin ayağa kaldırılması gerekiyor. Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarımız bu ülkede giderek büyüyen açlık ve kıtlık tehlikesine karşı insani yardım faaliyetlerini artırdılar. İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması ve tüm tarafların kapsamlı ortak eylem planına geri dönerek yükümlülüklerini yeniden üstlenmeleri bölgemizin ekonomik refah ve istikrarını katkı sağlayacaktır.

– Azerbaycan'ın bölgede refahın artması için birbiri ardına hayata geçirdiği projeler takdire şayandır. Bu adımlar bölgede normalleşme çabalarını destekleyecektir. Türkiye olarak bu süreçte Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz. Teşkilat olarak da Azerbaycan‘la tam dayanışma içerisinde olmamız büyük önem arz ediyor.

– Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün anahtarıdır. Tüm dost ve kardeş ülkelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum. Teşkilatımızın gözlemci üyesi olan Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı tecridin hafifletilmesine yönelik spor, kültür, eğitim turizm gibi alanlarda ilişkilerin geliştirilmesini teşvik ediyoruz.

– Mücadelemizi terör örgütleri arasında ayrım yapmaksızın sürdürmeliyiz. Bölgemiz PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi eli kanlı terör örgütlerinden temizlendikçe huzur istikrar ve ekonomik kalkınma da hızlanacaktır. Terörün her türlüsüne karşı dayanışma içinde hareket etmemiz bu bakımdan çok önemlidir.