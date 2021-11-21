Erdoğan Bayraktar’dan imalı kentsel dönüşüm paylaşımı: Heyhat!

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, İstanbul Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm uygulamasını eleştirdi. Bayraktar, “Hem Fikirtepe’de yaşayanları mağdur etti ve hem de Türkiye çapında başlatılan kentsel dönüşüm seferberliğinin önünü tıkadı....! Heyhat!” ifadelerini kullandı.

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17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, “Dosyamda ne varsa hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur” ve “Reis beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı” çıkışının ardından sosyal medyadan imalı paylaşımlarda bulunmayı sürdürüyor.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİNİN ÖNÜNÜ TIKADI”

Bayraktar, son paylaşımıyla İstanbul Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm uygulamasını eleştirerek, “Bidayette İstanbul Büyükşehir belediyesinin, Emsal:5,5 gibi yüksek yoğunluk vererek başlattığı Kentsel Dönüşüm; Hem Fikirtepe'de yaşayanları mağdur etti ve hem de Türkiye çapında başlatılan Kentsel Dönüşüm Seferberliğinin önünü tıkadı….!Heyhat !” dedi.

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