Erdoğan: Bu köpekler parası bol olanların köpekleri

Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, Pitbull köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'le ilgili konuştu. Erdoğan, "Şimdi bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Ve ne oluyor, ne gidiyor, ne yapıyorlar; dertleri yok. O yavru orada paramparça oluyor, bu adamlar hala acaba babasını nasıl aldatır, kandırırız bunun gayreti içinde. Kandıramayacak bunların bedelini ödeyeceksiniz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te AKP İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’ye güvenmek yerine IMF komiserleri ile otel lobilerinde toplantı yaptığını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

“Her fırsatı ülkeyi kötülemek, Türkiye’yi yurt dışındaki odaklara şikayet etmek için kullandılar. Büyükelçilere mektuplar yazdılar. Ne işiniz var büyükelçilerle? Siz ne yaptınız? Belediyeleriniz ne yapıyor? Onu bir millete anlatın. Ortada bir şey yok, kanalizasyonlar her yeri götürüyor. Ağızlarını her açtıklarında hayırlı söz söylemek yerine tüccarı, bürokratı, hakimi, savcıyı, iş adamını, memuru, polisi tehdit eden bir genel başkan var.

Türkiye’ye Türkiye’nin üretim altyapısına, bu milletin dirayetine güvenmek yerine çareyi 3-5 kendini bilmezin hezeyanlarında ya da otel lobilerinde buluştukları IMF komiserlerinde aradılar, onlardan medet umdular. Biz ise 2013 Haziran’ında IMF defterini kapattık. 23,5 milyar dolar borcu biz ödedik.

Göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar banka rezervi vardı. Şimdi 120 milyar dorlara dayandık. Biz buyuz. Yönettikleri şehirlerde beceriksizliklerini burada saymıyorum bile. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bunlara eyvallah etmedik. Kendi çapsızlıklarını örtmek için felaket tellallığı yapanlara kulak asmadık. Sağlık altyapısını etkin kullanarak esnek ve özgün modelle süreci başarıyla yönettik.”

‘ASİYE’ AÇIKLAMASI: BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Pitbull köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş’i hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, köpek sahiplerinin bedel ödeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

“Burada bir olay var. 4 yaşındaki Asiye yavrumuzu maalesef bu Pitbull köpekleri adeta parçalama noktasına geldi. Tabi biz hayvan severler noktasında bir yasal düzenleme yapalım, dedik ve yaptık. Şimdi tabi bu yasal düzenlemeyle ortaya bir de bedel çıkıyor. Asiye yavrumuz dün gece kendisini biz ambulans uçakla buradan çok değerli Ömer Özkan beyin hastanesine Antalya Üniversitesi’ne naklettik. Orada gerekli operasyonlar kendisine yapılacak.

Tabi ilginç olan bin şey var. Şimdi bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Ve ne oluyor, ne gidiyor, ne yapıyorlar; dertleri yok. O yavru orada paramparça oluyor, bu adamlar hala acaba babasını nasıl aldatır, kandırırız bunun gayreti içinde. Kandıramayacak bunların bedelini ödeyeceksiniz.

Biz de anneyi de babayı da yavruyu da inşallah elimizden gelen tüm hassasiyetle en ideal şekilde alanında ülkemizde, dünyada parmakla gösterilen doktorlarımızla inşallah tedavisini yaptıracağız. Hep birlikte dua edelim Asiye yavrumuzu kurtarmış olalım. Babasını da kapıcı olarak çalıştığı o yerden alıyoruz, onu da inşallah çok ideal yere çalışmak üzere sevk ediyoruz, Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen vatandaşımıza ‘Nerede bu devlet’ dedirtmedik, dedirtmeyeceğiz.”