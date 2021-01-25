Erdoğan: CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde partisinin İstanbul İl Başkanlığı’na geldi, AKP Denizli, Mersin ve Uşak il kongrelerine online olarak katıldı. Konuşmasında CHP’yi hedef alan Erdoğan, şunları söyledi:

BİZİMLE ESER YARIŞINA GİRMEDİLER

– Uzun iktidar dönemimizin her safhasında karşımızda bir siyasi muhalefet bulduk. Teorik olarak en önemli rekabeti de ana muhalefet partisi CHP ile yapmamız gerekiyordu. Üzüntüyle ifade etmek isterim ki karşımıza çıkan ana muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri, bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına girmemiştir.

– Kimi zaman vesayetin arkasına sığınarak, kimi zaman uluslararası lobilerin sözcülüğünü yaparak, kimi zaman darbecilere göz kırparak, kendilerine iktidarın bahşedilmesini beklemişlerdir. Hatta işi küresel, ekonomik ve sosyal krizlerden doğal afetlere kadar sebebinde ve sonucunda hiçbir iradelerinin olmayacağı konularda ülkenin başının belaya girmesini dilemeye kadar vardırmışlardır.

KARİKATÜR BİR GÖRÜNTÜ

– Biz ne diyorsak tersini söylemeyi, biz ne yapıyorsak karşı çıkmayı, biz ne yöne gidiyorsak aksi istikamete yönelmeyi muhalefet tarzı olarak benimsemiş, millete de böyle takdim etmişlerdir. Ama geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP Genel Başkanı kadar karikatür bir görüntü sergilememiştir.

– Esasen Türkiye’de CHP’ye ait bir siyaset yoktur, hatta CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır. Buradan soruyorum; acaba CHP kendi hükmi şahsiyeti adına ne yapıyor, hangi politikayı geliştiriyor, hangi projeyi üretiyor, hangi programı savunuyor? Bunların hepsi de cevapsız sorulardır.

DİKTATÖRLÜĞÜN DİK ALASI

– Peki CHP hiç mi bir işe yaramıyor? Elbette CHP’nin ifa ettiği bir görev var. Bu görevi bir teraziye benzetebiliriz. Terazinin bir kefesinde HDP var, diğer kefesinde İYİ Parti var. CHP’ye verilen vazife ise bu iki kefeyi dengede tutarak kurulan yarı gizli, yarı açık ittifakın bozulmasını engellemektir. Partisini bu duruma düşüren zat, kendisine karşı çıkan herkesi susturarak gerekirse kapı dışarı ederek diktatörlüğün de dik alasını sergilemektedir.

– Biliyorsunuz bunlar yıllarca bizi ve pek çok siyasetçiyi tek adamlıkla suçladılar. Peki şu anda CHP’de olan nedir biliyor musunuz? Şu anda CHP’de tek adamcağız siyaseti işliyor. Türkiye’nin ilk siyasi partisi CHP’yi tek bir adamcağıza ve onun kimin suflesi olduğu bilinmeyen stratejilerine mahkum ettiler. (İHA)