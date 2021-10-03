Erdoğan gençlerle ilgili hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, sosyal medyadan duyurduğu 'Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'yla gençlerle ilgili hedeflerini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan açıklamada bulundu. Gençlere yönelik hedeflerin yer aldığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

“OLDUKÇA ÖNEMLİ BİR ADIM”

“Türkiye genç nüfus bakımından çok az ülkenin sahip olduğu büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin değerlendirilmesi açısından oldukça önemli bir adım olan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'nın şimdiden tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

GÖRSEL DE PAYLAŞTI

Erdoğan’ın paylaştığı görselde ise şu ifadeler yer aldı;

“Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı’yla 2023 yılında genç işsizlik oranının yüzde 17.8 düzeylerine indirilmesini, genç işgüçüne katılma oranının yüzde 46 düzeyine yükseltilmesini, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerimizin oranının yüzde 20 düzeyine düşürülmesini hedefliyoruz.”