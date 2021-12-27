Erdoğan gündeme getirdi, Türkiye Barolar Birliği tepki gösterdi

Türkiye Barolar Birliği, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, “Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız” çıkışı üzerine bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, “Hayvanların yaşam alanları barınaklar değil doğadır ve doğa da insanlar tarafından uzun zamandır işgal altındadır” denildi.

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“Sokak hayvanlarının barınaklarda ölüme terk edilmesinin” hukuka aykırılığına vurgu yapılan Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) açıklamasında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hatırlatıldı. TBB ayrıca, hayvanların toplu katliama açık hedef haline getirilerek yasaya aykırı şekilde işlem yapanlar hakkında yasal süreçleri takip edeceğini duyurdu.

“TÜM HAYVANLARIN YAŞAM ALANLARI DARALTILIYOR”

Açıklamada şöyle denildi:

“Sayın Cumhurbaşkanı'nın ‘Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır.' açıklamasından sonra ülkenin dört bir yanından sahipsiz, küpeli, aşılı ve kayıtlı köpeklerin de toplatıldığı, pek çoğunun öldürüldüğü, ya da ölüme terk edildikleri haberleri gelmiştir. Hayvanların yaşam alanları barınaklar değil doğadır ve doğa da insanlar tarafından uzun zamandır işgal altındadır. Yakılan ormanlara yapılan oteller, işletmeler ve gittikçe büyüyen kentleşme ile tüm hayvanların yaşam alanları daraltılmakta ve hatta yok edilmektedir.

“YAŞANAN TÜM HAYVAN TRAJEDİLERİNİN EN BÜYÜK NEDENLERİ…”

Özellikle kedi ve köpeklerin yaşam alanları olduğu söylenen barınaklar ise birkaç istisna dışında hayvanların çok kötü koşullarda ölüme terk edildikleri tecrit alanları haline gelmiştir. Senelerdir önüne geçilmeyen popülasyon artışı ve eş zamanlı kısırlaştırma seferberliği, yasaklanmayan hayvan satışı ile üretim çiftlikleri; yaşanan tüm hayvan trajedilerinin en büyük nedenleridir.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU HATIRLATILDI

Hayvanların yaşam alanlarından kopartılmaları ve olumsuz koşullarını hepimizin bildiği barınaklarda ölüme terk edilmeleri vicdana sığmadığı gibi kanuna da aykırıdır. Zira 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca; sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanmalı, müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmalıdır. Kanunen bu yükümlülükleri yerine getirmeyen belediyelere herhangi bir yaptırım uygulanmadığı da bilinmektedir. Üzerinde hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek kadar açık bir şekilde, hayvanların yaşam alanlarının barınaklar olmadığı bizzat kanun gereğidir.

“YAŞAMIN VE TÜM CANLILARIN YAŞAM HAKKININ YANINDAYIZ”

Bundan uzun süre evvel 1910 yılında yaşanan Hayırsızada vahşeti halen vicdanlarımızda bir yara iken aynı vahşetin bu ülkede bir kez daha yaşanmaması için tüm kanuni yolları işleteceğimizi, Gaziantep'te yaşanan korkunç olay sebebi ile hem bir çocuğun ağır yaralanmasına sebebiyet verenler, hem de bu ülkedeki tüm hayvanların toplu katliama açık hedef haline getirilerek yasaya aykırı şekilde işlem yapanlar hakkında yasal sürecin takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna saygı ile bildiririz. Türkiye Barolar Birliği her zaman yaşamın ve tüm canlıların yaşam hakkının yanında olacaktır.”

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