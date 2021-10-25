‘Erdoğan her fırsatta üç çocuk yapma tavsiyesini yineliyor ancak bunun maliyetinden bahsetmiyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın yinelediği, “En az 3-4 çocuk tavsiyesinde bulunuyorum” çağrısının, Erdoğan’ın evlenmek isteyen gençlerin ve çocuklu ailelerin dertlerini ve içinde bulunduğu geçim krizini anlamamakta inat ettiğini gösterdiğini savundu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, iktidarın ekonomi politikaları yüzünden Türkiye'de evlilik ve çocuk yapma oranlarının düştüğünü, geçim sıkıntısı kaynaklı boşanmaların arttığını öne sürdü. Açıkel, Erdoğan'ın, “Yeni kuşaklarda evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya karşı bir mesafe, en azından son dönemlerde bir gecikme görüyorum” değerlendirmesini de eleştirdi.

Açıkel, gençlerin 3-5 maaş almadığını, geçim zorluğu altında evlenmek ve çocuk yapmak isteseler dahi bunları gerçekleştiremediğini ifade etti.

“ERDOĞAN GENÇ ÇİFTLERLE EMPATİ DAHİ KURAMIYOR”

Açıkel, yaptığı yazılı basın açıklamasında şöyle dedi:

* Erdoğan zihniyeti, derinleştirdiği yoksulluk ve yoksunluğa rağmen gençlere her fırsatta aile kurmaları konusunda nasihatlerde bulunmakta ancak hayat pahalılığı koşullarında nasıl aile kuracaklarını izah edememekte ve genç çiftlerle empati dahi kuramamaktadır.

* Saray, gençlerin yuva kurmak konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu dahi görememektedir. Bir ev kurmak için gereken eşyaların fiyatları, 2005-2020 dönemleri arasında yüzde 118 ile yüzde 1216 arasında artmıştır. Genç çiftler için artık ev ve araba sahibi olmak bir yana; borçsuz ve zorunlu ihtiyaçları için zorlanmadan yaşam giderek zorlaşmaktadır.

“MARKETLERDE BEBEK MAMALARINA ALARM TAKILIYOR”

* Gençler için mesele evlenmekle de bitmemektedir. Erdoğan, Asgari ücretin 2.825 TL olduğu, genç işsizliğin resmi rakamlarla dahi yüzde 30 seviyesinde olduğu ülkemizde, empatiden yoksun bir biçimde gençlere her fırsatta üç çocuk yapma tavsiyesini yinelemekte ancak bir çocuk dünyaya getirmenin ve yetiştirmenin maliyetlerinden bahsetmemektedir.

* Son bir buçuk yılda bebek bezi en az yüzde 140, bebek sütü en az yüzde 50, bebek maması en az yüzde 40 civarında zamlanmıştır. Artık marketlerde bebek mamalarına ve bebek bezlerine bile alarm takılmaya başlanmıştır.

“GENÇLER İMKANSIZLIK YÜZÜNDEN DAHA GEÇ YAŞTA EVLENMEYE MECBUR KALIYOR”

* Tek adam rejiminde aileler daha kurulmadan dağılır olmuş, hayat pahalılığı ve işsizlik nedeniyle, yıllık evlilik oranı 2002-2019 arasında yüzde 17 azalmıştır. 2015 yılında yaklaşık 603 bin çift evlenmişken, 2020'de bu sayı yüzde 21 azalarak 487 bin 270 olmuştur.

* Gençler, iş ve gelir temin etmek, geleceğe karşı güven duyabilmek ve yaşamını garantiye almak konusunda ciddi engellerle karşı karşıya olduğundan kendi ailelerini kurmayı mecburen ertelemektedir.

* 30-34 yaş arası evlenen kadınların sayısı 2019 yılında 2002'ye göre yüzde 49 artış göstererek 35 bin 449 olmuştur. Benzer şekilde 30-34 yaş arasında evlenen erkeklerin sayısı da 2002'ye göre yüzde 55,5 artarak 84 bin 881 olmuştur. Yani, gençlerimiz imkansızlık ve güvencesizlik yüzünden daha geç yaşta evlenmeye mecbur kalmaktadır.

“3 ÇOCUK TAVSİYELERİ TOPLUMDA KARŞILIK BULAMIYOR”

* AKP'nin sorumsuz ekonomi politikaları yüzünden gençler, evlendikten sonra ailelerini genişletememektedir. Tek adam rejiminin kalkınma ve büyüme stratejisine dayanmayan 3 çocuk tavsiyeleri toplumumuzda karşılık bulmamış, daha doğrusu bulamamıştır.

* Türkiye'deki doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk olduğu hâlde, 2020 yılında 1,76 çocuğa gerilemiştir. Bu veri, Türkiye'de doğurganlığın, nüfus yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında olduğunu gözler önüne sermektedir. Yoksullaştırılan vatandaşlarımızın üç çocuğa değil, bir çocuğa bile bakabilmesi çok büyük fedakarlık gerektirir hale gelmiştir.

“İKTİDARIMIZDA BEBEKLERİN DOĞUMLARINDAN İTİBAREN TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAĞIZ”

* CHP İktidarında, Aile Destekleri Sigortası ile evlenmek ve çocuk sahibi olmak isteyen gençlerin hayatlarının baharında geleceğe güvenle bakmasını sağlayacağız. CHP iktidarında hayat pahalılığı, işsizlik, geçim sıkıntısı ve yoksulluk konusunda gençlerin önündeki engelleri kaldıracaktır. Gençler, gelecek kaygısıyla planlarını ertelemek ve hayallerinden vazgeçmek zorunda kalmayacaktır.

* Hayatlarını birleştirmek isteyen genç çiftlere evlilik destekleri verilecektir. Bu bağlamda aile kurmak isteyen gençlere düşük faizli ya da faizsiz, geri ödeme koşulları çiftlerin durumuna göre belirlenecek krediler sağlanacaktır.

* CHP olarak, bebek sahibi olmak isteyen her çiftin ve bebeklerinin doğumlarından itibaren temel ihtiyaçlarını karşılayacağız. Kreşleri yaygın, ücretsiz ya da çok hesaplı hale getireceğiz.