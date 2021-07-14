Erdoğan: Her türlü hırsızlık kötüdür

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

BAŞLARINA GEÇİRECEĞİZ

– Biz hiçbir zaman vatandaşımızın kapısına seçimden seçime giden bir parti olmadık olmayacağız. Eski, yeni tüm arkadaşlarımız ile sahayı güçlü bir şekilde tutmak zorundayız. Boş bıraktığımız her alanı karşı tarafın yalan ile iftira ile doldurduğunu unutmamalıyız.

– Yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız ki, bu yalan ve iftira dalgası bitsin. CHP yalan ve iftira çıtasını sürekli yükseltiyor. Bunların gerçek yüzünü milletimize göstermek boynumuzun borcudur. Sadece hakikati göstererek sergilenen oyunu bozacağız. CHP’nin içinde saklanamaz hale gelen, taciz, tecavüz, istismar skandallarını saklamak için başlattığı karalama kampanyalarını bunların başlarına geçireceğiz.

SİYASİ MÜSİLAJI ETKİSİZ HALE GETİRECEĞİZ

– CHP ve şürekası kendilerince yakaladıkları fırsatları değerlendirmek için yalan çıtasını sürekli yükseltmek suretiyle milletimizin zihnini bulandırmaya çalışıyor. Onların gündemlerinin peşine takılmayacağız. Mümkünse sıkıntısını çözerek, gönlünü alarak vatandaşımıza kendisine verdiğimiz değeri gösterecek duruşu ortaya koymamızdır. AK Parti’yi millet kurmuştur, bu partinin tek sahibi millettir diyoruz. Milletin partisine yakışan, milletin içinde olmaktır. Nasıl kıyılarımızı işgal eden müsilajın üstesinden geliyorsak siyasi müsilajı da aynı şekilde etkisiz hale getireceğiz.

– İnsanımız eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, enerjiden spora kadar her alanda yıllardır özlemini çektiği eserlerle bizim dönemimizde buluştu. Türkiye’nin bugünü gibi geleceğini de inşa edecek yegane siyasi yapı yine burasıdır. Türkiye’nin hak ve özgürlükler alanını genişletme konusunda ihtiyaçları mı var? Bunu yapacak olan biziz. Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizden başka derdi millet olan başka bir siyasi kadro yoktur. Biz hiçbir meseleyi, talebi görmezden gelmedik, gelmiyoruz.

BİZ KENDİ İŞİMİZE BAKACAĞIZ

– Milletimiz ne diyorsa onu hayata geçirmek için tüm imkanları kullandık. Karşı çıktıkları hangi hzimet varsa hepsini de önce ve en çok kullananlar kendileri olmuştur. Buradaki mesele muhalefet etmek adına karşı çıkmak adına engellenmek istenen projeler adına samimiyetsiz yaklaşımın milletimize en iyi şekilde aktarılmasıdır. Biz Cumhur İttifakı olarak bu yola kararlı şekilde çıktık. Ve hedef 2023 Haziran.

– Tek taahhütleri var olanı satmak, dağıtmak olan zihniyetin ülkenin hangi meselesine çözüm üreteceğinin muhasebesini milletimizle birlikte yapmalıyız. Kimi belediyelerin bakanlıklarımızın yaptıkları çalışmaları sahiplenme çalışmalarına karşı dikkatli olmalıyız. Her türlü hırsızlık kötüdür. Siyasi hırsızlık, hizmet hırsızlığı daha da kötüdür.

– Karşımızda hâlâ yalan, çarpıtma dışında politika yöntemi bilmeyen, tek parti faşizminin özlemiyle yanıp tutuşan bir muhalefet var. Biz kimin ne dediğine bakmayacağız. Biz kendi işimize bakacağız. Biz derdi millet olan, derdi insan olan, ülke olan, hizmet eseri ve yatırım olan bir partiyiz. Böyle bir ittifakız. İnşallah 2023’te Cumhur İttifakı olarak halkımızın karşısına bu anlayışla çıkacağız.